Де дивитись матч Інтер – Ліверпуль та хто фаворит у поєдинку Ліги чемпіонів

Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Ліверпуль ще не втрачав очки у нинішній ЛЧ і вже обігравав команду з Мілана у групі

Едін Джеко та Мохамед Салах - головні ударні сили Інтера та Ліверпуля / Фото: Getty Images

У середу, 15 січня, відбудуться перші два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній битві дня зійдуться Інтер та Ліверпуль . Матч відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Інтер – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Ліверпуль є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Клоппа дорівнюють 2.06, тоді як на Інтер – 3.65. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Інтера – 26%

нічия – 27%

перемога Ліверпуля – 47%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Ліверпуля більш впевнена – 1.28 проти 3.90 на Інтер. У відсотках – 75% на 25%. Зустріч у відповідь пройде в Ліверпулі 8 березня.

Ліверпуль виявився однією із трьох команд, які набрали у групі максимальну кількість очок. Під натиском мерсисайдців не встояли Атлетіко, Порту та Мілан. У чемпіонаті ж команда Клоппа йде другою, у 9-ти очках від Ман Сіті. Щоправда, "червоні" мають гру у запасі.

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Щодо Інтера, то команда Індзагі в чемпіонаті лідирувала довгий час, проте в останніх двох турах набрала лише одне очко і пропустила вперед Мілан. У Лізі чемпіонів "неррадзурі" посіли друге місце у квартеті, обігнавши Шахтар та Шериф, проте не взявши жодного очка проти Реала.