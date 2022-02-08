Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у представителей Украины

Сегодня пройдет индивидуальная гонка на 20 км, в которой примут участие четверо украинцев. Прогноз букмекеров на биатлон

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В пятницу в Китае началась зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч спортсменов приехали со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.

Украину представят 45 спортсменов, их шансы на медали оценивают довольно низко. Букмекеры считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпиаде. Наибольшие шансы у нас видятся в биатлоне.

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Юлия Джима / Фото: Getty Images

Вчера прошла женская индивидуальная гонка, в которой украинки оказались недалеко от призов. Юлия Джима замкнула топ-десятку, тогда как Ирина Петренко финишировала вслед за ней. Сегодня же на трассу выйдут мужчины, в том числе и четыре украинца:

Дмитрий Пидручный;

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цымбал.

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Тем временем, Parimatchоценил их шансы на победу. Выше всех котируется Дмитрий Пидручный, коэффициент на его триумф составляет 126.00. В свою очередь котировки на Приму и Дудченко равны 351.00, а на Цымбала ставки не принимаются.

1-е место 1-3-е место 1-6-е место 1-10-е место Дмитрий Пидручный 126.00 21.00 13.00 4.50 Антон Дудченко 351.00 101.00 - 11.00 Артем Прима 351.00 126.00 16.00

Отметим, что главным фаворитом гонки считается норвежец Йоханнес Бе. Коэффициент на его победу равен 3.75. Его главными конкурентами считаются его соотечественник Стурла Легрейд (4.75), а также француз Кантен Фийон-Майе (5.00).

Отметим, что старт гонки намечен на 10:30 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.