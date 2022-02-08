Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси у представників України

У п'ятницю в Китаї розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч спортсменів приїхали з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.
Україну представлять 45 спортсменів, їхні шанси на медалі оцінюють доволі низько. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпіаді. Найбільші шанси бачаться у біатлоні.
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Вчора пройшла жіноча індивідуальна гонка, в якій українки опинилися недалеко від призів Юлія Джима замкнула топ-десятку, тоді як Ірина Петренко фінішувала за нею. Сьогодні ж на трасу вийдуть чоловіки, у тому числі й четверо українців:
- Дмитро Підручний;
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал.
Тим часом, Parimatchоцінив їхні шанси на перемогу Вище за всіх котирується Дмитро Підручний, коефіцієнт на його тріумф становить 126.00. У свою чергу котирування на Приму та Дудченка рівні 351.00, а на Цимбала ставки не приймаються.
|1-ше місце
|1-3-тє місце
|1-6-те місце
|1-10-те місце
|Дмитро Підручний
|126.00
|21.00
|13.00
|4.50
|Антон Дудченко
|351.00
|101.00
|-
|11.00
|Артем Прима
|351.00
|126.00
|16.00
Відмітимо, що головним фаворитом гонки вважається норвежець Йоханнес Бе. Коефіцієнт на його перемогу дорівнює 3.75. Його головними конкурентами вважають його співвітчизник Стурла Легрейд (4.75), а також француз Кантен Фійон-Має (5.00).
Зазначимо, що старт перегонів запланований на 10:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.