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Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси у представників України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 лютого, 06:42
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Сьогодні пройдуть індивідуальні перегони на 20 км, у яких візьмуть участь четверо українців. Прогноз букмекерів на біатлон
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У п'ятницю в Китаї розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч спортсменів приїхали з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.

Україну представлять 45 спортсменів, їхні шанси на медалі оцінюють доволі низько. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпіаді. Найбільші шанси бачаться у біатлоні.

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Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

Вчора пройшла жіноча індивідуальна гонка, в якій українки опинилися недалеко від призів Юлія Джима замкнула топ-десятку, тоді як Ірина Петренко фінішувала за нею. Сьогодні ж на трасу вийдуть чоловіки, у тому числі й четверо українців:

  • Дмитро Підручний;
  • Артем Прима;
  • Антон Дудченко;
  • Богдан Цимбал.

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Дмитрий Пидручный

Тим часом, Parimatchоцінив їхні шанси на перемогу Вище за всіх котирується Дмитро Підручний, коефіцієнт на його тріумф становить 126.00. У свою чергу котирування на Приму та Дудченка рівні 351.00, а на Цимбала ставки не приймаються.

1-ше місце 1-3-тє місце1-6-те місце1-10-те місце
Дмитро Підручний 126.0021.0013.004.50
Антон Дудченко 351.00101.00-11.00
Артем Прима 351.00126.0016.00

Відмітимо, що головним фаворитом гонки вважається норвежець Йоханнес Бе. Коефіцієнт на його перемогу дорівнює 3.75. Його головними конкурентами вважають його співвітчизник Стурла Легрейд (4.75), а також француз Кантен Фійон-Має (5.00).

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Зазначимо, що старт перегонів запланований на 10:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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