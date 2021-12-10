Экспресс дня: успех Шевченко, мажорная нота Днепра и вера в Раньери

Сегодня стартует очередной футбольный уикенд, а с ним и последний тур УПЛ в этом году. Ранее мы знакомили читателей с прогнозом букмекеров на 18 тур чемпионата Украины.
Сейчас же предлагаем вам обратить внимание на центральные игры пятницы. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.
МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1
Ставка:победа Днепра-1 (1.45)
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Команда Йовичевича набрала космическую скорость в конце осени, добыв пять подряд побед в чемпионате. Днепряне взобрались на 3 место и наверняка хотят уйти на зиму на нем же. Для этого нужно лишь обыграть главного аутсайдера УПЛ Мариуполь.
ИНГУЛЕЦ – ДЕСНА
Ставка:тотал меньше 2,5 (1.73)
Ингулец является самой незабивной командой чемпионата на пару с Минаем, тогда как черниговцы 3 из пяти своих последних поединка сыграли на "меньше". Чутье подсказывает, что зимний футбол в Кропивницком вряд ли подарит зрителям много голов.
КЕЛЬН – АУГСБУРГ
Ставка:гол Антони Модеста (2.00)
Французский форвард феерил в составе "козлов" в середине прошлого десятилетия, после чего последовал неудачный период в Китае и Сент-Этьенне. Теперь же Антони вернулся в любимый клуб и проводит этот сезон очень впечатляюще – 8 голов в 14-ти матчах. Почему бе не огорчить одного из аутсайдеров Бундеслиги?
ДЖЕНОА – САМПДОРИЯ
Ставка:Дженоа не проиграет (1.61)
Это будет первое генуэзское дерби для Андрея Шевченко. Пока у украинца попадались в основном топ-соперники, против которых Дженоа был бессилен. Зато с Удинезе один балл был взят, а теперь на очереди еще один середняк Серии А. К тому же, принципиальный соперник, проигравший последние два матча. Пора Шевченко уже и побеждать!
БРЕНТФОРД – УОТФОРД
Ставка:победа Уотфорда с форой 0 (2.39)
Команда Клаудио Раньери – одна из самых обделенных в АПЛ. "Шершни" могут разгромить Эвертон или Манчестер Юнайтед, а потом проиграть три игры подряд. Справедливости ради, последние встречи Уотфорд уступал грандам (Лестер, Челси и Ман Сити). Пришло время брать свои очки в лондонском дерби с новичком, тем более – ослабленном из-за травм лидеров.
ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЭФ
|Мариуполь – Днепр-1
|победа Днепра-1
|1.45
|Ингулец – Десна
|тотал меньше 2,5
|1.72
|Кельн – Аугсбург
|гол Антони Модеста
|2.00
|Дженоа – Сампдория
|Дженоа не проиграет
|1.61
|Брентфорд – Уотфорд
|победа Уотфорда с форой (0)
|2.39
|ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
|19.19