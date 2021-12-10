Экспресс дня: успех Шевченко, мажорная нота Днепра и вера в Раньери

Вашему вниманию – интересный экспресс на сегодняшние матчи чемпионатов, который поможет существенно умножить вашу ставку

Артем Довбик, Андрей Шевченко и Клаудио Раньери поведут сегодня свои команды к победам

Сегодня стартует очередной футбольный уикенд, а с ним и последний тур УПЛ в этом году. Ранее мы знакомили читателей с прогнозом букмекеров на 18 тур чемпионата Украины.

Сейчас же предлагаем вам обратить внимание на центральные игры пятницы. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

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МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1

Ставка:победа Днепра-1 (1.45)

Днепр-1 вышел в 1/4 Кубка Украины / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Команда Йовичевича набрала космическую скорость в конце осени, добыв пять подряд побед в чемпионате. Днепряне взобрались на 3 место и наверняка хотят уйти на зиму на нем же. Для этого нужно лишь обыграть главного аутсайдера УПЛ Мариуполь.

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ИНГУЛЕЦ – ДЕСНА

Ставка:тотал меньше 2,5 (1.73)

"Десна" – "Ингулец" / Фото: официальный сайт УПЛ

Ингулец является самой незабивной командой чемпионата на пару с Минаем, тогда как черниговцы 3 из пяти своих последних поединка сыграли на "меньше". Чутье подсказывает, что зимний футбол в Кропивницком вряд ли подарит зрителям много голов.

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КЕЛЬН – АУГСБУРГ

Ставка:гол Антони Модеста (2.00)

Французский форвард феерил в составе "козлов" в середине прошлого десятилетия, после чего последовал неудачный период в Китае и Сент-Этьенне. Теперь же Антони вернулся в любимый клуб и проводит этот сезон очень впечатляюще – 8 голов в 14-ти матчах. Почему бе не огорчить одного из аутсайдеров Бундеслиги?

ДЖЕНОА – САМПДОРИЯ

Ставка:Дженоа не проиграет (1.61)

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Это будет первое генуэзское дерби для Андрея Шевченко. Пока у украинца попадались в основном топ-соперники, против которых Дженоа был бессилен. Зато с Удинезе один балл был взят, а теперь на очереди еще один середняк Серии А. К тому же, принципиальный соперник, проигравший последние два матча. Пора Шевченко уже и побеждать!

БРЕНТФОРД – УОТФОРД

Ставка:победа Уотфорда с форой 0 (2.39)

Клаудио Раньери / Фото: AFP

Команда Клаудио Раньери – одна из самых обделенных в АПЛ. "Шершни" могут разгромить Эвертон или Манчестер Юнайтед, а потом проиграть три игры подряд. Справедливости ради, последние встречи Уотфорд уступал грандам (Лестер, Челси и Ман Сити). Пришло время брать свои очки в лондонском дерби с новичком, тем более – ослабленном из-за травм лидеров.

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