Кто станет зимним чемпионом? Прогноз букмекеров на 18 тур чемпионата Украины

Пройдемся по котировкам на последний тур года в УПЛ и определим, кто же является фаворитом в матчах 18 тура

Шахтер и Динамо заочно поборются за звание зимнего чемпиона Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

Завтра в чемпионате Украины по футболу стартует 18 тур, который станет последним в 2021 году. Матчи растянутся на три дня, а ключевым поединком уикенда обещает стать воскресная битва Динамо и Зари.

Тем временем, букмекерская компания Parimatch опубликовала котировки на игры 18-го тура УПЛ. Отметим, что меньше всего эксперты сомневаются в успехах Шахтера и Динамо, а вот в Одессе и Кропивницком нас ждут равные поединки.

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ДАТА ВРЕМЯ МАТЧ 1 Х 2 ТРАНСЛЯЦИЯ 10.12. (пт) 17:00 Мариуполь – Днепр-1 6.80 4.50 1.47 Футбол 1 10.12. (пт) 19:30 Ингулец – Десна 2.65 3.30 2.70 Футбол 1 11.12. (сб) 14:00 Александрия – Шахтер 9.00 5.00 1.35 Футбол 1 11.12. (сб) 17:00 Верес – Рух 2.46 3.05 3.15 Футбол 2 11.12. (сб) 19:30 Львов – Ворскла 4.30 3.30 1.92 Футбол 2 12.12. (вс) 14:00 Черноморец – Металлист 1925 2.46 3.30 2.90 Футбол 1 12.12. (вс) 17:00 Динамо – Заря 1.37 4.80 8.80 2+2 12.12. (вс) 19:30 Колос – Минай 1.88 3.50 4.20 Футбол 1

После 17-ти туров в турнирной таблице чемпионата Украины лидируют Шахтер и Динамо. Команды набрали поровну очков, однако по разнице мячей впереди идут дончане. На третьем месте обосновался Днепр-1, опережающий Зарю на два балла.

Что же касается зоны вылета, то на последнем месте пока Мариуполь, отстающий от Миная и Ингульца на два очка, а от Черноморца – на три. Отметим, что по итогам сезона две последние команды вылетают в Первую Лигу, а коллективы, которые займут 13-14 места, сыграют стыковые поединки против 3-4 мест второго дивизиона.