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Експрес дня: успіх Шевченка, мажорна нота Дніпра та віра в Раньєрі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
10 грудня, 13:05
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До вашої уваги – цікавий експрес на сьогоднішні матчі топ-чемпіонатів, який допоможе суттєво помножити вашу ставку.
Артем Довбик, Андрій Шевченко та Клаудіо Раньєрі поведуть сьогодні свої команди до перемог.
Артем Довбик, Андрій Шевченко та Клаудіо Раньєрі поведуть сьогодні свої команди до перемог.

Сьогодні стартує черговий футбольний вікенд, а з ним і останній тур цьогорічного УПЛ. Раніше ми знайомили читачів з прогнозом букмекерів на 18 тур чемпіонату України.

Зараз пропонуємо вам звернути увагу на центральні ігри п'ятниці. До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

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МАРІУПОЛЬ – ДНІПРО-1
Ставка: перемога Дніпра-1 (1.45)

Дніпро-1 вийшов до 1/4 Кубка України
Дніпро-1 вийшов до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Команда Йовічевіча набрала космічну швидкість наприкінці осені, здобувши п'ять поспіль перемог у чемпіонаті. Дніпряни піднялися на 3 місце і, напевно, хочуть піти на зиму на ньому ж. Для цього потрібно лише обіграти головного аутсайдера УПЛ Маріуполь.

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ІНГУЛЕЦЬ – ДЕСНА
Ставка: тотал менше 2,5 (1.73)

"Десна" – "Інгулець"
"Десна" – "Інгулець" / Фото: официальный сайт УПЛ

Інгулець є найзабивнішою командою чемпіонату на пару з Минаєм, тоді як чернігівці 3 із п'яти своїх останніх поєдинку зіграли на "менше". Чуття підказує, що зимовий футбол у Кропивницькому навряд чи подарує глядачам багато голів.

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КЕЛЬН – АУГСБУРГ
Ставка: гол Антоні Модеста (2.00)

Французький форвард феєрив у складі "козлів" у середині минулого десятиліття, після чого був невдалий період у Китаї та Сент-Етьєнні. Тепер же Антоні повернувся до улюбленого клубу і проводить цей сезон дуже вражаюче – 8 голів у 14-ти матчах. Чому б не засмутити одного з аутсайдерів Бундесліги?

ДЖЕНОА – САМПДОРІЯ
Ставка: Дженоа не програє (1.61)

Тренер Дженоа Андрій Шевченко
Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Це буде перше генуезьке дербі для Андрія Шевченка. Поки що в українця траплялися здебільшого топ-суперники, проти яких Дженоа був безсилий. Зате з Удінезе один бал було взято, а тепер на черзі ще один середняк Серії А. До того ж принциповий суперник, який програв останні два матчі. Пора Шевченку вже й перемагати!

БРЕНТФОРД – УОТФОРД
Ставка: перемога Уотфорда з форою 0 (2.39)

/ Фото: AFP

Команда Клаудіо Раньєрі – одна з найбільш обділених в АПЛ. "Шершні" можуть розгромити Евертон чи Манчестер Юнайтед, а потім програти три гри поспіль. Заради справедливості, останні зустрічі Уотфорд поступався грандам (Лестер, Челсі та Ман Сіті). Настав час брати свої очки в лондонському дербі з новачком, тим більше – ослабленим через травми лідерів.

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС

МАТЧ СТАВКА КОЕФ
Маріуполь – Дніпро-1 перемога Дніпра-11.45
Інгулець – Десна тотал менше 2,51.72
Кельн – Аугсбург гол Антоні Модеста2.00
Дженоа – Сампдорія Дженоа не програє1.61
Брентфорд – Уотфорд перемога Уотфорда з форою (0)2.39
ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 19.19

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7.10

4.60

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19:30

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