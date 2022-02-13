Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал «Наш» закрыт ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Джима несется к медали: где смотреть биатлон и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 06:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня состоится женская гонка преследования на 10 км, в которой примут участие три украинки. Прогноз букмекеров на их успех на Олимпийских играх
Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

В Пекине в самом разгаре зимняя Олимпиада-2022. Почти три тысячи участников съехались в столицу Китая, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Нашу страну представляют 45 спортсменов, но их шансы на медали считаются крайне низкими. Букмекеры полагают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских играх. Как обычно, главные надежды полагаются на биатлон.

Реклама

Сегодня состоится женская гонка преследования на 10 км, в которой примут участие три украинки – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко . Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Джима могла побороться за медали
Джима могла побороться за медали / Фото: REUTERS

Компания Parimatch оценила победу Джимы в коэффициент 60.00. Шансов у других наших представительниц намного меньше. На Меркушину можно поставить за 250.00, а на Петренко ставки и вовсе не принимаются.

Реклама
СПОРТСМЕНКА1 МЕСТО1-3 МЕСТО1-6 МЕСТО1-10 МЕСТО
Юлия Джима60.0018.004.002.00
Анастасия Меркушина250.00100.0015.006.00

Явной фавориткой гонки считается Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на победу норвежки составляет всего 1.30. Его главными конкурентками видятся шведка Эльвира Эберг (4.00) и итальянка Доротея Вирер (6.50).

Читайте также: Расписание медальных стартов 13 февраля на Олимпиаде-2022

Отметим, что старт соревнования намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

Реклама
Олимпиаду-2022
смотрите на olltv
Смотреть

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Спортинг

15 февр

22:00

Манчестер Сити

9.40

5.80

1.32

ПСЖ

15 февр

22:00

Реал

1.99

3.75

3.70

Интер

16 февр

22:00

Ливерпуль

3.40

3.60

2.17

Зальцбург

16 февр

22:00

Бавария

8.70

6.00

1.32

Вильярреал

22 февр

22:00

Ювентус

2.70

3.20

2.85
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 25 февраля
14:00
Суббота, 26 февраля
--:--
--:--
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять