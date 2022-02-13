Джима несется к медали: где смотреть биатлон и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Сегодня состоится женская гонка преследования на 10 км, в которой примут участие три украинки. Прогноз букмекеров на их успех на Олимпийских играх

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В Пекине в самом разгаре зимняя Олимпиада-2022. Почти три тысячи участников съехались в столицу Китая, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Нашу страну представляют 45 спортсменов, но их шансы на медали считаются крайне низкими. Букмекеры полагают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских играх. Как обычно, главные надежды полагаются на биатлон.

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Сегодня состоится женская гонка преследования на 10 км, в которой примут участие три украинки – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко . Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Джима могла побороться за медали / Фото: REUTERS

Компания Parimatch оценила победу Джимы в коэффициент 60.00. Шансов у других наших представительниц намного меньше. На Меркушину можно поставить за 250.00, а на Петренко ставки и вовсе не принимаются.

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СПОРТСМЕНКА 1 МЕСТО 1-3 МЕСТО 1-6 МЕСТО 1-10 МЕСТО Юлия Джима 60.00 18.00 4.00 2.00 Анастасия Меркушина 250.00 100.00 15.00 6.00

Явной фавориткой гонки считается Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на победу норвежки составляет всего 1.30. Его главными конкурентками видятся шведка Эльвира Эберг (4.00) и итальянка Доротея Вирер (6.50).

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Отметим, что старт соревнования намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.