Джима мчить до медалі: де дивитися біатлон і хто фаворит на Олімпіаді-2022

Сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км, у якій візьмуть участь три українки. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських іграх

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У Пекіні в розпалі зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі учасників з'їхалися до столиці Китаю, щоби розіграти 109 комплектів медалей.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, але їхні шанси на медалі вважаються вкрай низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх. Як завжди, основні надії покладаються на біатлон.

Реклама

Сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км, у якій візьмуть участь три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко . Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Джима могла поборотися за медалі / Фото: REUTERS

Компанія Parimatch оцінила перемогу Джими в коефіцієнт 60.00. Шансів у інших наших представниць набагато менше. На Меркушину можна поставити за 250.00, а на Петренко ставки взагалі не приймаються.

Реклама

СПОРТСМЕНКА 1 МІСЦЕ 1-3 МІСЦЕ 1-6 МІСЦЕ 1-10 МІСЦЕ Юлія Джима 60.00 18.00 4.00 2.00 Анастасія Меркушина 250.00 100.00 15.00 6.00

Явною фавориткою гонки вважається Марте Олсбю-Рейселан. Коефіцієнт на перемогу норвежки становить усього 1.30. Її головними конкурентками бачаться шведка Ельвіра Еберг (4.00) та італійка Доротея Вірер (6.50).

Читайте також: Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022

Зазначимо, що старт змагання намічено на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.