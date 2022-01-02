Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Битва хромых преследователей Ман Сити: где смотреть матч Челси – Ливерпуль и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Челси и Ливерпуль отстали от лидера АПЛ и победа позволит одной из команд продолжить чемпионскую гонку
Мэйсон Маунт и Вирджил ван Дейк - лидеры нынешних Ливерпуля и Челси
Мэйсон Маунт и Вирджил ван Дейк - лидеры нынешних Ливерпуля и Челси

Сегодня в АПЛ пройдет центральный поединок 21 тура. В столице Англии Челси примет Ливерпуль. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 18:30.

Читайте также: Прогноз Кирилла Круторогова на матч Челси – Ливерпуль

Реклама

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Челси – Ливерпуль
смотрите на olltv
Смотреть

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "красные" имеют немного больше шансов на успех. Котировки на победу команды Юргена Клоппа равны 2.60, тогда как на лондонцев – 2.80. Ничья же оценивается коэффициентом 3.45. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Челси – 34%
  • ничья – 29%
  • победа Ливерпуля – 37%

Челси и Ливерпуль занимают 2-3 места в турнирной таблице. Лондонцы идут впереди на один балл, однако у подопечных Юргена Клоппа есть еще матч в запасе. При этом отставание от Манчестер Сити уже стало огромным – 11 и 12 очков соответственно, однако "горожане" и сыграли больше матчей, чем конкуренты.

Реклама

В последнее время соперники показывают не лучшие результаты. В последних шести играх АПЛ Челси триумфовал лишь дважды, тогда как Ливерпуль в последних двух играх набрал лишь один балл (2:2 с Тоттенхэмом и 0:1 с Лестером). Правда, при этом команды успешно преодолели 1/4 финала Кубка Лиги и остаются в гонке за трофеем.

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Хетафе

Сегодня

15:00

Реал

6.10

3.80

1.64

Челси

Сегодня

18:30

Ливерпуль

3.00

3.40

2.33

Манчестер Юнайтед

Завтра

19:30

Вулверхэмптон

1.59

4.10

6.10
Опрос
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять