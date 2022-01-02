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Немецкая дуэль в Лондоне: чего ждать от матча Челси – Ливерпуль

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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2 января, 07:50
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси и Ливерпуль не забьют много голов и сыграют вничью. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Ливерпуль против Челси
Ливерпуль против Челси / Фото: Reuters

Сегодня, 2 января, в чемпионате Англии пройдут четыре встречи 21-го тура. Безусловно, центральным матчем дня станет битва Челси и Ливерпуля на "Стэмфорд Бридж". В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЧЕЛСИ – ЛИВЕРПУЛЬ
2 января, воскресенье в 18:30, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 2.80 – 3.45 – 2.60

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Многообещающая вывеска во встрече соседей по турнирной таблице. Перед стартом тура "синие" идут на втором месте, отставая от Ман Сити на восемь очков, но опережая "красных", которые расположились на третьем, на один балл. Правда, мерсисайдцы имеют игру в запасе.

Челси рвется к лидерству в чемпионате Англии
Челси рвется к лидерству в чемпионате Англии / Фото: Getty Images

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Лондонцы с начала зимы немало буксуют – в последних восьми матчах всех турниров лишь три победы. К слову, поражение тоже было только одно. На своем поле у них две победы и пять ничьих. Накануне они расписали мировую дома с Брайтоном (1:1). Чилуэлл и Тьяго Силва не сыграют из-за травм.

Ливерпуль в предыдущем туре неожиданно уступил Лестеру (0:1), имея все шансы победить с крупным счетом. Перед этим они сыграли вничью в основное время с теми же "лисицами", но выиграли в серии пенальти.

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А до этого они потеряли очки с Тоттенхэмом (2:2), что наводит на мысль о неком спаде команды Клоппа. Эллиот, Филлипс и Адриан не сыграют, но, будем откровенны, их потери не слишком значимы.

ПРОГНОЗ: Мы точно станем свидетелями напряженного тактического противостояния двух классных немецких тренеров Тухеля и Клоппа. Думаю, высокой результативности не будет. ТМ 3,5, а то и ТМ 2,5. Склоняюсь к ничьей.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • тотал меньше 3,5 – 1.42
  • тотал меньше 2,5 – 2.07
  • ничья – 3.45

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