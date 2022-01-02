Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього ⚽ Челсі - Ліверпуль: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Битва кульгавих переслідувачів Ман Сіті: де дивитись матч Челсі – Ліверпуль і хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 10:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Челсі та Ліверпуль відстали від лідера АПЛ і перемога дозволить одній із команд продовжити чемпіонські перегони
Мейсон Маунт та Вірджіл ван Дейк - лідери нинішніх Ліверпуля та Челсі
Мейсон Маунт та Вірджіл ван Дейк - лідери нинішніх Ліверпуля та Челсі

Сьогодні в АПЛ пройде центральний поєдинок 21 туру. У столиці Англії Челсі прийме Ліверпуль. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 18:30.

Читайте також: Прогноз Кирила Круторогова на матч Челсі – Ліверпуль.

Реклама

Де дивитись матч Челсі – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Челсі – Ліверпуль онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Трансляція Челсі – Ліверпуль
дивiться на olltv
Дивитися

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "червоні" мають трохи більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Юргена Клоппа дорівнюють 2.60, тоді як на лондонців – 2.80. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.45. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Челсі – 34%
  • нічия – 29%
  • перемога Ліверпуля – 37%

Челсі та Ліверпуль займають 2-3 місця у турнірній таблиці. Лондонці йдуть попереду на один бал, проте підопічні Юргена Клоппа мають ще матч у запасі. При цьому відставання від Манчестер Сіті вже стало величезним – 11 та 12 очок відповідно, проте "міщани" і зіграли більше матчів, ніж конкуренти.

Реклама

Останнім часом суперники показують не найкращі результати. В останніх шести іграх АПЛ Челсі тріумфував лише двічі, тоді як Ліверпуль в останніх двох іграх набрав лише один бал (2:2 з Тоттенхемом та 0:1 з Лестером). Щоправда, команди успішно подолали 1/4 фіналу Кубка Ліги і залишаються в гонці за трофеєм.

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Хетафе

Сьогодні

15:00

Реал

6.10

3.80

1.64

Челсі

Сьогодні

18:30

Ліверпуль

3.00

3.40

2.33

Манчестер Юнайтед

Завтра

19:30

Вулверхемптон

1.59

4.10

6.10
Опитування
Опитування

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти