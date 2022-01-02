Битва кульгавих переслідувачів Ман Сіті: де дивитись матч Челсі – Ліверпуль і хто фаворит

Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Челсі та Ліверпуль відстали від лідера АПЛ і перемога дозволить одній із команд продовжити чемпіонські перегони

Мейсон Маунт та Вірджіл ван Дейк - лідери нинішніх Ліверпуля та Челсі

Сьогодні в АПЛ пройде центральний поєдинок 21 туру. У столиці Англії Челсі прийме Ліверпуль. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 18:30.

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Де дивитись матч Челсі – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Челсі – Ліверпуль онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "червоні" мають трохи більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Юргена Клоппа дорівнюють 2.60, тоді як на лондонців – 2.80. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.45. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Челсі – 34%

нічия – 29%

перемога Ліверпуля – 37%

Челсі та Ліверпуль займають 2-3 місця у турнірній таблиці. Лондонці йдуть попереду на один бал, проте підопічні Юргена Клоппа мають ще матч у запасі. При цьому відставання від Манчестер Сіті вже стало величезним – 11 та 12 очок відповідно, проте "міщани" і зіграли більше матчів, ніж конкуренти.

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Останнім часом суперники показують не найкращі результати. В останніх шести іграх АПЛ Челсі тріумфував лише двічі, тоді як Ліверпуль в останніх двох іграх набрав лише один бал (2:2 з Тоттенхемом та 0:1 з Лестером). Щоправда, команди успішно подолали 1/4 фіналу Кубка Ліги і залишаються в гонці за трофеєм.