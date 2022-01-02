Німецька дуель у Лондоні: чого чекати від матчу Челсі – Ліверпуль

Кирило Круторогов ставить на те, що Челсі та Ліверпуль не заб'ють багато голів і зіграють унічию. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

/ Фото: Reuters

Сьогодні, 2 січня, у чемпіонаті Англії відбудуться чотири зустрічі 21-го туру. Безумовно, центральним матчем дня стане битва Челсі та Ліверпуля на "Стемфорд Брідж". В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ЛІВЕРПУЛЬ

2 січня, неділя о 18:30, Setanta Sports+

Котирування Parimatch на результат: 2.80 – 3.45 – 2.60

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Багатообіцяюча вивіска у зустрічі сусідів за турнірною таблицею. Перед стартом туру "сині" йдуть на другому місці, відстаючи від Ман Сіті на вісім очок, але випереджаючи "червоних", які розташувалися на третьому, на один бал. Щоправда, мерсисайдці мають гру у запасі.

Челсі рветься до лідерства у чемпіонаті Англії / Фото: Getty Images

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Лондонці з початку зими чимало буксують – в останніх восьми матчах усіх турнірів лише три перемоги. До речі, поразка теж була лише одна. На своєму полі у них дві перемоги та п'ять нічиїх. Напередодні вони розписали світову оселю з Брайтоном (1:1). Чілуелл і Тьяго Сілва не зіграють через травми.

Ліверпуль у попередньому турі несподівано поступився Лестеру (0:1), маючи всі шанси перемогти з великим рахунком. Перед цим вони зіграли внічию в основний час із тими ж "лисицями", але виграли у серії пенальті.

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А до цього вони втратили очки з Тоттенхемом (2:2), що наводить на думку про спад команди Клоппа. Елліот, Філліпс і Адріан не зіграють, але, будьмо відверті, їх втрати не надто значущі.

ПРОГНОЗ: Ми точно станемо свідками напруженого тактичного протистояння двох класних німецьких тренерів Тухеля та Клоппа. Думаю, високої результативності не буде. ТМ 3,5, або навіть ТМ 2,5. Схиляюся до нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати: