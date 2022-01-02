Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Німецька дуель у Лондоні: чого чекати від матчу Челсі – Ліверпуль

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 07:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить на те, що Челсі та Ліверпуль не заб'ють багато голів і зіграють унічию. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
/ Фото: Reuters

Сьогодні, 2 січня, у чемпіонаті Англії відбудуться чотири зустрічі 21-го туру. Безумовно, центральним матчем дня стане битва Челсі та Ліверпуля на "Стемфорд Брідж". В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ЛІВЕРПУЛЬ
2 січня, неділя о 18:30, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 2.80 – 3.45 – 2.60

Реклама

Багатообіцяюча вивіска у зустрічі сусідів за турнірною таблицею. Перед стартом туру "сині" йдуть на другому місці, відстаючи від Ман Сіті на вісім очок, але випереджаючи "червоних", які розташувалися на третьому, на один бал. Щоправда, мерсисайдці мають гру у запасі.

Челсі рветься до лідерства у чемпіонаті Англії
Челсі рветься до лідерства у чемпіонаті Англії / Фото: Getty Images

Реклама

Лондонці з початку зими чимало буксують – в останніх восьми матчах усіх турнірів лише три перемоги. До речі, поразка теж була лише одна. На своєму полі у них дві перемоги та п'ять нічиїх. Напередодні вони розписали світову оселю з Брайтоном (1:1). Чілуелл і Тьяго Сілва не зіграють через травми.

Ліверпуль у попередньому турі несподівано поступився Лестеру (0:1), маючи всі шанси перемогти з великим рахунком. Перед цим вони зіграли внічию в основний час із тими ж "лисицями", але виграли у серії пенальті.

Читайте також: Ліверпуль втратив Юргена Клоппа через коронавірус

Реклама

А до цього вони втратили очки з Тоттенхемом (2:2), що наводить на думку про спад команди Клоппа. Елліот, Філліпс і Адріан не зіграють, але, будьмо відверті, їх втрати не надто значущі.

ПРОГНОЗ: Ми точно станемо свідками напруженого тактичного протистояння двох класних німецьких тренерів Тухеля та Клоппа. Думаю, високої результативності не буде. ТМ 3,5, або навіть ТМ 2,5. Схиляюся до нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • тотал менше 3,5 – 1.42
  • тотал менше 2,5 – 2.07
  • нічия – 3.45

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Хетафе

Сьогодні

15:00

Реал

6.10

3.80

1.64

Челсі

Сьогодні

18:30

Ліверпуль

3.00

3.40

2.33

Манчестер Юнайтед

Завтра

19:30

Вулверхемптон

1.59

4.10

6.10
Опитування
Опитування

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти