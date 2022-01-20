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Анонс матча Арсенал – Ливерпуль: кто окажется в финале Кубка английской лиги

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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20 января, 11:20
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Арсенал и Ливерпуль сыграют вничью в основное время. Анонс и прогноз на матч Кубка английской лиги
Диогу Жота станет главной атакующей силой Ливерпуля в игре с Арсеналом
Диогу Жота станет главной атакующей силой Ливерпуля в игре с Арсеналом / Фото: Getty Images

В четверг, 20 января, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" Арсенал примет Ливерпуль. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АРСЕНАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ
20 января, четверг, в 21:45, Setanta Sports+
Котировки на результат: 3.55 – 3.65 – 2.08

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Ответный матч полуфинальной стадии. Первая встреча завершилась нулевой ничьей. Мерсисайдцы не смогли забить дома, несмотря на удаление Джаки в середине первого тайма, который теперь не сыграет из-за дисквалификации.

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После той игры "канониры" имели недельный перерыв, потому что их матч против Тоттенхэма был перенесен из-за многочисленных кадровых потерь, а на данный момент у них актуальна серия из трех матчей без побед. Ливерпуль же успел обыграть Брентфорд (3:0).

В последних семи матчах у них лишь две победы в основное время, три ничьи, поражение и победа по пенальти. Сегодня Арсеналу не помогут уехавшие на Кубок Африки Эльнени, Парти, Пепе и Обамеянг, а Ливерпулю по той же причине – Салах, Мане и Кейта, а также травмированные Ориги, Тьяго, Филлипс и Эллиот.

Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане
Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане / Фото: Reuters

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Дома в 13 матчах всех турниров текущего сезона лондонцы проиграли лишь дважды и еще раз сыграли вничью. Мерсисайдцы в гостях не побеждают три игры кряду. В финале победителя этой пары уже ждет Челси.

ПРОГНОЗ: Предполагаю, что основное время завершится вничью.

Котировки на этот результат:

  • ничья – 3.65

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