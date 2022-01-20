Битва басков и каталонцев в Кубке Испании: сможет ли Атлетик взять реванш у Барселоны?

Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетик и Барселона забьют друг другу и дальше пройдут "блаугранас". Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Кубок Испании - отличная возможность для Хави принести Барселоне трофей в этом сезоне / Фото: Getty Images

Сегодня вечером пройдут два поединка 1/8 финала Кубка Испании. В центральном матче дня Атлетик сразится с Барселоной. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИК – БАРСЕЛОНА

20 января, четверг, в 22:30, Мегого

Котировки на результат: 4.80 – 3.85 – 1.76

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Несколько дней назад обе команды потерпели неудачу в борьбе за Суперкубок страны. Каталонцы вылетели от Реала в полуфинале, а баски уступили "сливочным" в финальном матче. Эта неудача прервала четырехматчевую серию команды Марселино без поражений.

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В чемпионате она идет на девятом месте, отставая от зоны еврокубков на четыре очка. В Кубке на предыдущей стадии Атлетик прошел малоизвестную Манчу, обыграв со счетом 2:0. А в финале предыдущего сезона был разгромлен именно Барселоной (0:4). Унаи Нуньес и Асьер Вильялибре не сыграют из-за травм.

"Блаунранас" расположились на шестом месте Примеры, а до зоны Лиги чемпионов им не хватает всего одного балла. В предыдущем раунде действующие обладатели Кубка прошли Линарес (2:1). Потерь у Барсы традиционно много.

Хави дебютировал в Барселоне с победы / Фото: Reuters

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Главная надежда последних игр в атаке Люк де Йонг пропустит выезд в Бильбао из-за дисквалификации, а Умтити присоединился в лазарете к Брейтуэйту, Сержи Роберто и Эрику Гарсии.

ПРОГНОЗ: Барселона должна показать прогресс и доказать, что выходит из кризиса под руководством Хави. Думаю, обе команды забьют и проход каталонцев в следующий раунд. Необязательно победа в основное время.

Котировки на эти результаты: