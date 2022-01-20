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Анонс матчу Арсенал – Ліверпуль: хто опиниться у фіналі Кубка англійської ліги

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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20 січня, 11:20
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Кирило Круторогов ставить на те, що Арсенал та Ліверпуль зіграють унічию в основний час. Анонс та прогноз на матч Кубка англійської ліги
Діогу Жота стане головною атакувальною силою Ліверпуля у грі з Арсеналом
Діогу Жота стане головною атакувальною силою Ліверпуля у грі з Арсеналом / Фото: Getty Images

У четвер, 20 січня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. У Лондоні на стадіоні "Емірейтс" Арсенал прийме Ліверпуль. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Арсенал – Ліверпуль
20 січня, четвер, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування на результат: 3.55 – 3.65 – 2.08

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Матч-відповідь півфінальної стадії. Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю. Мерсисайдці не змогли забити вдома, незважаючи на вилучення Джакі в середині першого тайму, який тепер не зіграє через дискваліфікацію.

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Після тієї гри "каноніри" мали тижневу перерву, тому що їхній матч проти Тоттенхема було перенесено через численні кадрові втрати, а на цей момент у них актуальна серія з трьох матчів без перемог. Ліверпуль же встиг обіграти Брентфорд (3:0).

В останніх семи матчах у них лише дві перемоги в основний час, три нічиї, поразка та перемога за пенальті. Сьогодні Арсеналу не допоможуть Ельнені, Парті, Пепе та Обамеянг, які виїхали на Кубок Африки, а Ліверпулю з тієї ж причини – Салах, Мане та Кейта, а також травмовані Орігі, Тьяго, Філіпс та Еліот.

Лідери "Ліверпуля" Салах і Мане
Лідери "Ліверпуля" Салах і Мане / Фото: Reuters

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Вдома у 13 матчах усіх турнірів поточного сезону лондонці програли лише двічі та ще раз зіграли внічию. Мерсисайдці в гостях не перемагають три гри поспіль. У фіналі на переможця цієї пари вже чекає Челсі.

ПРОГНОЗ: Припускаю, що основний час завершиться внічию.

Котирування на цей результат:

  • нічия – 3.65

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