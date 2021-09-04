Актеры Гарри Поттера и Игры Престолов в Киеве. Кто приехал на Комик-кон

Сегодня в Киеве стартовал международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2021.
ГДЕ: на территории Арт-завода Платформа.
КОГДА: с 12:00 в субботу и воскресенье.
Что за Комик-кон?
Фестиваль стал уже традиционным для Украины, организаторы каждый год собирают фанатов поп-культуры: комиксов, фильмов, видеоигр, настольных игр, фантастики и тому подобное. На фестивале каждый поклонник может почувствовать себя героем как комикса, так и любимой игры, ведь может прийти в образе своего героя.
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Звезды в Киеве
В этом году киевский Комик-кон подарит возможность послушать и пообщаться со звездными.
- Марк Дакаскос (актер: От колыбели до могилы, Джон Уик 3)
- Наталия Тена (актриса: Гарри Поттер, Игра Престолов, Мандалорец)
- Анна Шеффер (актриса: Гарри Поттер, Ведьмак)
- Ричард Морган (автор серии книг "Видоизмененный углерод")
- Хелена Манковска (модель Леди Димитреску из игры Resident Evil: Village).
Не смог приехать Джанкарло Эспозито.
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Активности
В этом году компания Parimatch подготовила две зоны для гостей фестиваля.
- Let's Play – зона для фанатов спорта, где будут проходить основные спортивные соревнования фестиваля и появятся тематические фотозоны.
- Зона Король горы – с интерактивной игрой и киберспортивными соревнованиями по дисциплинам Dota 2 и CS: GO. Соответственно, 4 сентября пройдут соревнования по Dota 2, а 5 сентября по CS: GO. Участниками могут стать все гости фестиваля.
Два фестивальных дня пройдут в насыщенном формате: K-POP Cover Dance Battle, шоу косплееров, развлекательные стенды, комиксы и лекции, а также розыгрыш компьютера в зоне Let's Play.
Подробности киевскоего Комик-кона в сюжете Comic Con Ukraine 2021.