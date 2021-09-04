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Актори Гаррі Поттера і Гри Престолів в Києві. Хто приїхав на Комік-кон

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 вересня, 12:03
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У цьому році на київському Комік-коні можна послухати та поспілкуватися з зірками. Не зміг приїхати Джанкарло Еспозіто
Марк Дакаскос і Наталія Тена - гості київського фестивалю
Марк Дакаскос і Наталія Тена - гості київського фестивалю

Сьогодні в Києві стартував міжнародний конвент сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2021.

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ДЕ : На території Арт-заводу Платформа.
КОЛИ : З 12:00 в суботу та неділю.

Що за Комік-кон?

Фестиваль став уже традиційним для України, організатори щороку збирають фанатів поп-культури: коміксів, фільмів, відеоігор, настільних ігор, фантастики тощо. На фестивалі кожен шанувальник може відчути себе героєм як коміксу, так і улюбленої гри, адже може прийти в образі свого героя.

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Зірки в Києві

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В цьому році київський Комік-кон подарує можливість послухати та поспілкуватися з зірками.

  • Марк Дакаскос (актор: Від колиски до могили, Джон Вік 3)
  • Наталія Тена (актриса: Гаррі Поттер, Гра Престолів, Мандалорец)
  • Анна Шеффер (актриса: Гаррі Поттер, Відьмак)
  • Річард Морган (автор серії книг "Модифікований вуглець")
  • Хелена Манковска (модель Леді Дімітреску з гри Resident Evil: Village).

Не зміг приїхати Джанкарло Еспозіто.

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активності

В цьому році компанія Parimatch підготувала дві зони для гостей фестивалю.

  1. Let's Play – зона для фанатів спорту, де будуть проходити основні спортивні змагання фестивалю і з'являться тематичні фотозоні.
  2. Зона Король гори – з інтерактивною грою і кіберспортивними змаганнями з дисциплін Dota 2 і CS:GO. Відповідно, 4 вересня пройдуть змагання з Dota 2, а 5 вересня по CS:GO. Учасниками можуть стати всі гості фестивалю.
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Два фестивальні дні пройдуть в насиченому форматі: K-POP Cover Dance Battle, шоу косплеєрів, розважальні стенди, комікси та лекції, а також розіграш комп'ютера в зоні Let's Play.

Подробиці київського Комік-кону в сюжеті Comic Con Ukraine 2021.

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