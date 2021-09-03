Грандіозний фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройде в Києві – докладно про івент

Уже в ці вихідні в Києві пройде самий довгоочікуваний фестиваль поп-культури Comic Con Ukraine 2021. На учасників дійства чекають не тільки комікси і косплеиї але і знайомства із зірками кіно.
ЩО ЧЕКАЄ НА ВІДВІДУВАЧІВ
Comic Con Ukraine вже втрете збере всіх, хто дико любить комікси, аніме, настільні ігри, фільми та серіали, відеоігри, косплеї, рольові ігри, к-поп та багато іншого.
Читайте також: 5 причин відвідати головне свято гіків Comic Con Ukraine 2021 Києві
Івент по праву можна назвати найбільшим заходом для гиків в Україні. Організатори обіцяють відвідувачам море емоцій завдяки:
- грандіозному косплей-шоу і Cover Dance на головній сцені
- зустрічам з голлівудськими зірками
- кібертурнірам з популярних відеоігор
- алеї провідних українських виробників коміксів
- найбільшій в Україні алеї художників
- величезному тематичному маркету
- вражаючому конкурсу Dog Cosplay
- крутій зоні настільних ігор
- виступам музичних колективів
- десяткам тематичних фотозон
ЗІРКОВІ ГОСТІ
Організатори також анонсували прибуття відомих особистостей. Серед запрошених зірок будуть:
- відомий актор Марк Дакаскос
- британська актриса Анна Шаффер, відома по кінострічках "Відьмак" та "Гаррі Поттер".
- польська красуня Гелена Манковска – модель культової Леді Дімітреску з симулятора Resident Evil: Village
- британський письменник Річард Морган
- актриса з серіалу "Гра Престолів" Наталія Тена
Очікувався приїзд Джанкарло Еспозіто, відомого за роллю Гуса Фрінга в серіалах "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу". Однак через коронавірусні обмеження актор змушений був відмовитися від участі.
ДЕ І КОЛИ?
Грандіозний івент буде проходити два дні, 4 та 5 вересня. Заходи розписані з 12:00 до 22:30. Детальний розклад усіх подій – на офіційному сайті Comic Con Ukraine.
Місце проведення – Арт-завод Платформа
Адреса – м. Київ, вулиця Межигірська, 1-А
ЦІНИ
Одноденний квиток коштує 450 гривень (субота або неділя), а на обидва дні – 650 гривень. Також можна взяти окремі квитки на автограф-сесії зіркових гостей вартістю 250-350 гривень.
До слова, квитки, куплені на скасовану подію у 2020 році, залишаться дійсними в цьому. Як купити квиток на Comic Con Ukraine 2021 – дізнавайтеся на офіційному сайті івенту.