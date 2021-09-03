Грандіозний фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройде в Києві – докладно про івент

Не пропустіть масштабну подію для гиків, який відбудеться вже на цих вихідних в столиці України!

Comic Con Ukraine 2021 пройде в Києві на Арт-заводі Платформа / Фото: Comic Con Ukraine

Уже в ці вихідні в Києві пройде самий довгоочікуваний фестиваль поп-культури Comic Con Ukraine 2021. На учасників дійства чекають не тільки комікси і косплеиї але і знайомства із зірками кіно.

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ЩО ЧЕКАЄ НА ВІДВІДУВАЧІВ

Comic Con Ukraine вже втрете збере всіх, хто дико любить комікси, аніме, настільні ігри, фільми та серіали, відеоігри, косплеї, рольові ігри, к-поп та багато іншого.

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Івент по праву можна назвати найбільшим заходом для гиків в Україні. Організатори обіцяють відвідувачам море емоцій завдяки:

грандіозному косплей-шоу і Cover Dance на головній сцені

зустрічам з голлівудськими зірками

кібертурнірам з популярних відеоігор

алеї провідних українських виробників коміксів

найбільшій в Україні алеї художників

величезному тематичному маркету

вражаючому конкурсу Dog Cosplay

крутій зоні настільних ігор

виступам музичних колективів

десяткам тематичних фотозон

ЗІРКОВІ ГОСТІ

Організатори також анонсували прибуття відомих особистостей. Серед запрошених зірок будуть:

відомий актор Марк Дакаскос

британська актриса Анна Шаффер , відома по кінострічках "Відьмак" та "Гаррі Поттер".

, відома по кінострічках "Відьмак" та "Гаррі Поттер". польська красуня Гелена Манковска – модель культової Леді Дімітреску з симулятора Resident Evil: Village

– модель культової Леді Дімітреску з симулятора Resident Evil: Village британський письменник Річард Морган

актриса з серіалу "Гра Престолів" Наталія Тена

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Очікувався приїзд Джанкарло Еспозіто, відомого за роллю Гуса Фрінга в серіалах "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу". Однак через коронавірусні обмеження актор змушений був відмовитися від участі.

ДЕ І КОЛИ?

Грандіозний івент буде проходити два дні, 4 та 5 вересня. Заходи розписані з 12:00 до 22:30. Детальний розклад усіх подій – на офіційному сайті Comic Con Ukraine.

Місце проведення – Арт-завод Платформа

Адреса – м. Київ, вулиця Межигірська, 1-А

ЦІНИ

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Одноденний квиток коштує 450 гривень (субота або неділя), а на обидва дні – 650 гривень. Також можна взяти окремі квитки на автограф-сесії зіркових гостей вартістю 250-350 гривень.

До слова, квитки, куплені на скасовану подію у 2020 році, залишаться дійсними в цьому. Як купити квиток на Comic Con Ukraine 2021 – дізнавайтеся на офіційному сайті івенту.