Грандиозный фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве – подробно об ивенте

Не пропустите масштабное событие для гиков, который состоится уже на этих выходных в столице Украины!

Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве на Арт-заводе Платформа / Фото: Comic Con Ukraine

Уже в эти выходные в Киеве пройдет самый долгожданный фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Участников действа ждут не только комиксы и косплеи, но и знакомства со звездами кино.

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ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Comic Con Ukraine уже в третий раз соберет всех, кто дико любит комиксы, аниме, настольные игры, фильмы и серіали, видеоигры, косплеи, ролевые игры, к-поп и многое другое.

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Ивент по праву можно назвать самым большим мероприятием для гиков в Украине. Организаторы обещают посетителям море эмоций благодаря:

грандиозному косплей-шоу и Cover Dance на главной сцене

встречам с голливудскими звездами

кибертурнирам по популярным видеоиграм

алее ведущих украинских производителей комиксов

самой большой в Украине алее художников

огромному тематическому маркету

впечатляющему конкурсу Dog Cosplay

крутой зоне настольных игр

выступлениям музыкальных коллективов

десяткам тематических фотозон

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Организаторы также анонсировали прибытие известных личностей. Среди приглашенных звезд будут:

известный актер Марк Дакаскос

британская актриса Анна Шаффер , известная по кинолентам "Ведьмак" и "Гарри Поттер".

, известная по кинолентам "Ведьмак" и "Гарри Поттер". польская красотка Гелена Манковска – модель культовой Леди Димитреску из симулятора Resident Evil: Village

– модель культовой Леди Димитреску из симулятора Resident Evil: Village британский писатель Ричард Морган

актриса из сериала "Игра Престолов" Наталия Тена

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Ожидалось приезд Джанкарло Эспозито, известного по роли Гуса Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". Однако из-за коронавирусных ограничений актер вынужден был отказаться от участия.

ГДЕ И КОГДА?

Грандиозный ивент будет проходить два дня, 4 и 5 сентября. Мероприятия расписаны с 12:00 до 22:30. Подробное расписание всех мероприятий – на официальном сайте Comic Con Ukraine.

Место проведения – Арт-завод Платформа

Адрес - г. Киев, улица Межигорская, 1-А

ЦЕНЫ

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Однодневный билет стоит 450 гривен (суббота или воскресенье), а на оба дня – 650 гривен. Также можно взять отдельные билеты на автограф-сессии звездных гостей стоимостью 250-350 гривен.

К слову, билеты, купленные на отмененное событие в 2020 году, останутся действительными в этом. Как купить билет на Comic Con Ukraine 2021 – узнавайте на официальном сайте ивента.