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Грандиозный фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве – подробно об ивенте

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
3 сентября, 20:20
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Не пропустите масштабное событие для гиков, который состоится уже на этих выходных в столице Украины!
Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве на Арт-заводе Платформа
Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве на Арт-заводе Платформа / Фото: Comic Con Ukraine

Уже в эти выходные в Киеве пройдет самый долгожданный фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Участников действа ждут не только комиксы и косплеи, но и знакомства со звездами кино.

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ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Comic Con Ukraine уже в третий раз соберет всех, кто дико любит комиксы, аниме, настольные игры, фильмы и серіали, видеоигры, косплеи, ролевые игры, к-поп и многое другое.

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Ивент по праву можно назвать самым большим мероприятием для гиков в Украине. Организаторы обещают посетителям море эмоций благодаря:

  • грандиозному косплей-шоу и Cover Dance на главной сцене
  • встречам с голливудскими звездами
  • кибертурнирам по популярным видеоиграм
  • алее ведущих украинских производителей комиксов
  • самой большой в Украине алее художников
  • огромному тематическому маркету
  • впечатляющему конкурсу Dog Cosplay
  • крутой зоне настольных игр
  • выступлениям музыкальных коллективов
  • десяткам тематических фотозон

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Организаторы также анонсировали прибытие известных личностей. Среди приглашенных звезд будут:

  • известный актер Марк Дакаскос
  • британская актриса Анна Шаффер, известная по кинолентам "Ведьмак" и "Гарри Поттер".
  • польская красотка Гелена Манковска – модель культовой Леди Димитреску из симулятора Resident Evil: Village
  • британский писатель Ричард Морган
  • актриса из сериала "Игра Престолов" Наталия Тена

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Ожидалось приезд Джанкарло Эспозито, известного по роли Гуса Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". Однако из-за коронавирусных ограничений актер вынужден был отказаться от участия.

ГДЕ И КОГДА?

Грандиозный ивент будет проходить два дня, 4 и 5 сентября. Мероприятия расписаны с 12:00 до 22:30. Подробное расписание всех мероприятий – на официальном сайте Comic Con Ukraine.

Место проведения – Арт-завод Платформа
Адрес - г. Киев, улица Межигорская, 1-А

ЦЕНЫ

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Однодневный билет стоит 450 гривен (суббота или воскресенье), а на оба дня – 650 гривен. Также можно взять отдельные билеты на автограф-сессии звездных гостей стоимостью 250-350 гривен.

К слову, билеты, купленные на отмененное событие в 2020 году, останутся действительными в этом. Как купить билет на Comic Con Ukraine 2021 – узнавайте на официальном сайте ивента.

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