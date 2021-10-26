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Проколовся на блефі: гравець з України наробив шуму в онлайні, вигравши майже 80 тисяч

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
26 жовтня, 16:25
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Стас Галатенко зумів залишити позаду понад вісім тисяч покеристів і ледь не виграв великий турнір Sunday Million
Станіслав Галатенко домігся великого успіху в онлайні
Станіслав Галатенко домігся великого успіху в онлайні / Фото: Pokeroff

Стас Галатенко є одним із найуспішніших українських онлайн-покеристів. На нещодавньому Кубку України з онлайн-покеру "shrekpoker91" взяв аж п'ять чемпіонств, ставши рекордсменом серії.

Вчора Стасу підкорилася ще одна вершина. На популярному турнірі Sunday Million вийшов за фінальний стіл і зупинився за крок від перемоги.

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Усього на івент зареєструвалися більше 8,5 тисяч учасників, а крім Галатенка у фіналку пройшов ще один українець із ніком Milan_0_1313. Учасник закінчив турнір восьмим, піднявши 11,5 тисячі доларів.

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Стас же в хедз-апі поступився бразильцю Густаво Сампайо, невдало заблефувавши у вирішальній роздачі. Маючи АТ на руках, Стас пішов у олл-ін і нарвався на пару королів (КК) суперника.

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Друге місце все одно дозволило українцеві заробити чималу суму – 79,3 тисячі доларів. Зазначимо, що Галатенко переважно грає в онлайні, тоді як у "живих івентах" покерист заробив близько 75 тисяч.

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