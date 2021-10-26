Прокололся на блефе: игрок из Украины наделал шума в онлайне, выиграв почти 80 тысяч

Стас Галатенко сумел оставить позади себя более восьми тысяч покеристов и едва не выиграл крупный турнир Sunday Million

Станислав Галатенко добился большого успеха в онлайне / Фото: Pokeroff

Стас Галатенко является одним из самых успешных украинских онлайн-покеристов. На недавнем Кубке Украины по онлайн-покеру "shrekpoker91" взял аж пять чемпионств, став рекордсменом серии.

Вчера же Стасу покорилась еще одна вершина. На популярном турнире Sunday Million вышел за финальный стол и остановился в шаге от победы.

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Всего на ивент зарегистрировались более 8,5 тысяч участников, а помимо Галатенко в финалку прошел еще один украинец с ником Milan_0_1313. Участник закончил турнир восьмым, подняв 11,5 тысяч долларов.

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Стас же в хедз-апе уступил бразильцу Густаво Сампайо, неудачно заблефовав в решающей раздаче. Имея АТ на руках, Стас пошел в олл-ин и нарвался на пару королей (КК) соперника.

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Второе место все равно позволило украинцу заработать немалую сумму – 79,3 тысячи долларов. Отметим, что Галатенко в основном играет в онлайне, тогда как в "живых ивентах" покерист заработал около 75 тысяч.