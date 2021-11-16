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Барбадос відкриє перше криптопосольство. Коли і що це таке

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 17:35
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Країна з Центральної Америки стане першою у світі, яка на державному рівні запустить посольство у метавсесвіті
Барбадос відкриє посольство у метавсесвіті
Барбадос відкриє посольство у метавсесвіті / Фото: Getty Images

Криптовалюта продовжує набирати популярності у 2021 році. Наприклад, з січня курс біткоїну зріс у чотири рази і нещодавно досяг рекордної позначки у 69 тисяч доларів.

Крім того, влітку Сальвадор став першою країною, яка легалізувала біткоїн як офіційний платіжний засіб. Щоправда, це викликало масу протестів у центральноамериканській країні.

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Схожим шляхом вирішила піти інша держава з Карибського басейну Барбадос. Днями стало відомо, що країна перша у світі відкриє посольство у метавсесвіті (середовище в онлайн-просторі, де користувачі взаємодіють один з одним за допомогою аватарів).

Про це повідомила блокчейн-компанія Decentraland на своїй сторінці у Twitter: "Ми з гордістю вітаємо сьогодні уряд Барбадосу, який відкриває перше у світі посольство у метавсесвіті". Орієнтовно відкриття заплановане на січень.

Doubled In A Week: Why Is Decentraland Rising? – Somag News

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В даний час уряд країни також працює над угодами з іншими метавсесвітами, такими як Somnium Space та SuperWorld.

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Як раніше стало відомо, Барбадос розглядав плани відкриття посольства протягом кількох місяців і зараз готовий зробити подальші зусилля щодо діяльності у віртуальних світах. Дипломати вважають, що це стане відправною точкою для реалізації амбітніших економічних планів в онлайн-просторі.

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