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Барбадос откроет первое криптопосольство. Когда и что это такое

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 17:35
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Страна из Центральной Америки станет первой в мире, которая на государственном уровне запустит посольство в метавселенной
Барбадос откроет посольство в метавселенной
Барбадос откроет посольство в метавселенной / Фото: Getty Images

Криптовалюта продолжает набирать популярность в 2021 году. К примеру, с января курс биткоина вырос в четыре раза и недавно достиг рекордной отметки в 69 тысяч долларов.

Кроме того, летом Сальвадор стал первой страной, легализировавшей биткоин в качестве официального платежного средства. Правда, это вызвало массу протестов в центральноамериканской стране.

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По похожему пути решило пойти другое государство из Карибского бассейна Барбадос. На днях стало известно, что страна первой в мире откроет посольство в метавселенной (среда в онлайн-пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом с помощью аватаров).

Об этом сообщила блокчейн-компания Decentraland на своей страничке в Twitter: "Мы с гордостью приветствуем сегодня правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной". Ориентировочно открытие намечено на январь.

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В настоящее время правительство страны также работает над соглашениями с другими метавселенными, такими как Somnium Space и SuperWorld.

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Как ранее стало известно, Барбадос рассматривал планы открытия посольства в течение нескольких месяцев и сейчас готов предпринять дальнейшие усилия по деятельности в виртуальных мирах. Дипломаты считают, что это станет отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в онлайн-пространстве.

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