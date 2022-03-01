Як допомогти українській армії криптовалютою: зібрано вже майже 13 мілліонів доларів

Криптоплатформа України продовжує збирати на допомогу потребам армії. Розповідаємо, як пожертвувати криптовалюту на благо ЗСУ

Українська криптоплатформа KUNA з ініціативи Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який уже зібрав мільйони доларів у різній валюті.

Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгівлю в рублях, закрила можливо введення та виведення рубля та створила криптофонд для благодійних організацій в Україні.

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KUNA скуповуватиме всі необхідні для військових речі, техніка і забезпечуватиметься фінансова підтримка військових та населення. Станом на сьогодні, лише за два дні платформа зібрала вже близько 13 мільйонів доларів у криптовалютах, а саме:

115,6 ВТС (4,5 млн доларів)

(4,5 млн доларів) 2 127 ETH (5,8 млн доларів)

(5,8 млн доларів) 2 226 719 USDT (2,2 млн доларів)

(2,2 млн доларів) 114 078 USDC (114 тис. доларів)

(114 тис. доларів) 5 609 868 686 STARL (91,7 тис. доларів)

(91,7 тис. доларів) 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тис. доларів)

(9,1 тис. доларів) 98 000 129 X2P (46,5 тис. доларів)

(46,5 тис. доларів) 184 800 GRC (14,8 тис. доларів)

Кожен, хто хоче взяти участь у зборі коштів для Збройних Сил України, може надіслати криптовалюту на наступні рахунки:

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