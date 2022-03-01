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Як допомогти українській армії криптовалютою: зібрано вже майже 13 мілліонів доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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1 березня, 18:14
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Криптоплатформа України продовжує збирати на допомогу потребам армії. Розповідаємо, як пожертвувати криптовалюту на благо ЗСУ

Українська криптоплатформа KUNA з ініціативи Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який уже зібрав мільйони доларів у різній валюті.

Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгівлю в рублях, закрила можливо введення та виведення рубля та створила криптофонд для благодійних організацій в Україні.

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KUNA скуповуватиме всі необхідні для військових речі, техніка і забезпечуватиметься фінансова підтримка військових та населення. Станом на сьогодні, лише за два дні платформа зібрала вже близько 13 мільйонів доларів у криптовалютах, а саме:

  • 115,6 ВТС (4,5 млн доларів)
  • 2 127 ETH (5,8 млн доларів)
  • 2 226 719 USDT (2,2 млн доларів)
  • 114 078 USDC (114 тис. доларів)
  • 5 609 868 686 STARL (91,7 тис. доларів)
  • 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тис. доларів)
  • 98 000 129 X2P (46,5 тис. доларів)
  • 184 800 GRC (14,8 тис. доларів)

Кожен, хто хоче взяти участь у зборі коштів для Збройних Сил України, може надіслати криптовалюту на наступні рахунки:

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ВАЛЮТА РАХУНОК
BTC 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH/USDT (erc20) 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX / USDT (trc20) TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT 1tz5zeYjTHxP7gpUxbzzGn9baVPDfSCjf1f2SCBHJ624EN6

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