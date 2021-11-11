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Наближається до позначки 70 тисяч! Біткоїн побив новий рекорд і не має наміру зупинятися

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 07:11
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Ціна за одну монету біткоїну перевалила за 69 тисяч доларів, а експерти очікують на зростання курсу аж до сотні тисяч до кінця 2021 року
Біткоїн продовжує бити рекорди
Біткоїн продовжує бити рекорди / Фото: Getty Images

Днями курс біткоїну побив історичний рекорд. Вартість однієї монети криптовалюти оцінили у 68 тисяч. Учора ж увечері ця позначка зросла ще вище.

Так, станом на вечір 10 листопада курс біткоїну досяг позначки в 69 016 доларів. Наразі саме ця цифра стала рекордом за всю історію криптовалюти.

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Зазначимо, що з початку року показник біткоїну суттєво зріс. Так, ще 1 січня 2021 року криптовалюту оцінювали у 28,9 тисячі доларів. При цьому очікується, що курс "битка" продовжить своє зростання і надалі.

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Наприклад, у коментарі сайту "Сегодня" експерт Анжей Ковальчук спрогнозував, що вже у листопаді вартість біткоїну досягне цифри в 72 тисячі доларів . Багато аналітиків очікують, що "биток" переступить поріг у 100 тисяч вже цього року .

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Щоправда, банк JPMorgan називає вартість біткоїну роздутою та вважає, що справедливий курс BTC становив би 35 тисяч. Сама криптовалюта існує з 2009 року та особливого зростання досягала у 2018 та цього року.

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До речі, влітку Сальвадор став першою країною, яка запровадила біткоїн на офіційному рівні, визнавши її способом оплати. Щоправда, це призвело до криптовалютного "майдану" у латиноамериканській країні.

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