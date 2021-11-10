Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Гра Крипто

Криптовалюти, тремтіть! У Росії хочуть боротися з біткоїном за допомогою "цифрового рубля"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 16:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Центральний банк сусідньої країни вважає, що запуск крипторубля дозволить знецінити біткоїн
Цифровий рубль готовий знецінювати біткоїн
Цифровий рубль готовий знецінювати біткоїн / Фото: Getty Images

Вчора біткоїн встановив новий історичний рекорд. Курс найпопулярнішої криптовалюти перевищив позначку 68 тисяч доларів.

Загалом у світі існує тисячі криптовалют, проте за своєю цінністю жодна не може наблизитися до "битка". Тим часом, у Росії мають намір кинути виклик цій валюті.

Реклама

Эльвира Набиуллина:

Глава Центрального Банку Росії Ельвіра Набіулліна анонсувала вихід "цифрового рубля", який знецінить біткоїн. Чиновниця впевнена, що це буде ефективний спосіб боротьби з криптовалютами та ризиками від них.

Читайте також: Творці криптовалюти "Гра в кальмара" заробили 3 мільйони і втекли

Реклама

Зазначимо, що біткоїн настільки цінний, тому що ніхто не може регулювати його максимальну пропозицію. Його неможливо цензурувати, будь-хто може запустити ноду (комп'ютери, підключені до мережі і забезпечують функціонування "крипти").

Цифровий рубль матиме необмежену пропозицію, одну централізовану ноду та постійні ейрдропи політсоюзникам. Ейрдроп є маркетинговий хід, при якому на гаманці безкоштовно відправляються монети або токени.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

68153.61

Binance Coin (BNB)

660.92

Dogecoin (DOGE)

0.27

Litecoin (LTC)

282.83

Theta (THETA)

8.09

Детальніше
Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти