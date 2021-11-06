"Squid вийшов із гри"! Творці криптовалюти "Гра в кальмара" заробили 3 мільйони і втекли

Всі пов'язані акаунти зі Squid видалені, а сама криптовалюта знецінилася до двох доларів

Криптовалюта Squid виявилася "мильною бульбашкою"

Нашумілий серіал "Гра у кальмара" (Squid Game) за останні місяці став світовою сенсацією. Кінострічка виявилася найпопулярнішим серіалом на відомій стрімінговій платформі Netflix.

Дійшло до того, що 20 жовтня з'явилася криптовалюта Squid, яка з перших днів стала бити рекорди. Так, за день курс валюти піднявся на 2400% і дійшла до позначки 2,8 тисячі доларів.

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В підсумку на криптовалюту чекав крах. За минулий тиждень Squid повністю знецінилася, а її засновники виявилися шахраями. Заробивши на його продажу 3,38 мільйона доларів, вони зникли.

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Творці характеризували Squid як криптовалюту play-to-earn. Її купують для використання в онлайн-іграх, а також для покупки екіпіровки, зброї та інших бонусів.

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У міру проходження рівнів користувачі могли заробити токени та обміняти їх на національну валюту. Щоправда, перепродати токени після покупки користувачі вже не змогли, що змусило інвесторів засумніватися у цінності.

Наразі курс Squid знизився до 2,2 долари, а її випуск було припинено. Сайт розробників неактивний, а профайли, які піарили Squid у соцмережах, вже вилучено.