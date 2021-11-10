Криптовалюты, трепещите! В России хотят бороться с биткоином с помощью "цифрового рубля"

Центральный банк соседней страны считает, что запуск крипторубля позволит обесценить биткоин

Цифровой рубль готов обесценивать биткоин / Фото: Getty Images

Вчера биткоин установил новый исторический рекорд. Курс самой популярной криптовалюты перешагнул за отметку в 68 тысяч долларов.

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Всего же в мире существует тысячи криптовалют, однако по своей ценности ни одна не может приблизиться к "битку". Тем временем, в России вознамерились бросить вызов данной валюте.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала выход "цифрового рубля", который в итоге обесценит биткоин. Чиновница уверена, что это будет эффективный способ борьбы с криптовалютами и рисками от них.

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Отметим, что биткоин настолько ценен, потому что никто не может регулировать его максимальное предложение. Его невозможно цензурировать, любой желающий может запустить ноду (компьютеры, подключенные к сети и обеспечивающие функционирование "крипты").

Цифровой рубль будет иметь неограниченное предложение, одну централизованную ноду и постоянные эйрдропы политсоюзникам. Эйрдропом является маркетинговый ход, при котором на кошельки бесплатно отправляются монеты или токены.