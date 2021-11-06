Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Игра Крипто

"Squid вышел из игры"! Создатели криптовалюты "Игра в кальмара" заработали 3 миллиона и скрылись

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 21:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все связанные аккаунты со Squid удалены, а сама криптовалюта обесценилась до двух долларов
Криптовалюта Squid оказалась "мыльным пузырем"
Криптовалюта Squid оказалась "мыльным пузырем"

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) за последние месяцы стал мировой сенсацией. Кинолента оказалась самым популярным сериалом на известной стриминговой платформе Netflix.

Дошло до того, что 20 октября появилась криптовалюта Squid, которая с первых же дней стала бить рекорды. Так, за день курс валюты поднялся на 2400% и дошла до отметки 2,8 тысячи долларов.

Реклама

Читайте также: В Луцке дети во дворе устроили "Игру в кальмара"

В итоге криптовалюту ждал крах. За прошлую неделю Squid полностью обесценилась, а ее основатели оказались мошенниками. Заработав на его продаже 3,38 миллиона, они скрылись.

У "Игры в кальмара" появилась своя криптовалюта

Реклама

Создатели характеризовали Squid как криптовалюту play-to-earn. Ее приобретают для использования в онлайн-играх, а также для покупки экипировки, оружия и других бонусов.

Читайте также: Горячий косплей на персонажа из "Игры в кальмара"

По мере прохождения уровней пользователи могли заработать токены и обменять их на национальную валюту. Правда, перепродать токены после покупки пользователи уже не смогли, что заставило инвесторов засомневаться в ценности.

Реклама

Сейчас же курс Squid снизился до 2,2 долларов, а ее выпуск был приостановлен. Сайт разработчиков неактивен, а профайлы, которые пиарили Squid в соцсетях, уже удалены.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять