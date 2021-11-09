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Біткоїн злетів до нового історичного максимуму: що буде з криптовалютою

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
9 листопада, 09:34
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Вартість однієї монети піднялася до 68,5 тисяч доларів на тлі прогнозів подальшого зростання та розмов про "справедливу" ціну
Курс біткоїну встановив новий рекорд – понад 68.5 тисяч доларів за монету
Курс біткоїну встановив новий рекорд – понад 68.5 тисяч доларів за монету / Фото: Колаж: Сьогодні

Курс біткоїну о 6 ранку вівторка за київським часом злетів до небаченої раніше висоти – понад 68 500 доларів за монету. Тепер це новий історичний максимум першої криптовалюти.

В коментарі Сьогодні експерт Анжей Ковальчук назвав причини високого попиту на криптовалюти, а також спрогнозував подальше зростання курсу біткоїну до 72 тисяч доларів.

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Графік курсу біткоїну за останній тиждень:

За останні 30 днів коливання курсу біткоїну перевищили 14 тисяч доларів. На мінімумі за цей час монета оцінювалася в 54,5 тисячі, на максимумі – в 68,5 тисячі.

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Багато аналітиків прогнозують, що криптовалюта переступить і поріг у 100 тисяч, причому це може статися вже цього року.

При цьому у JPMorgan справедливою назвали ціну 35 тисяч доларів за монету.

Нижче – графік за весь час існування найвідомішої криптовалюти світу. Видно, що був помітний пік наприкінці 2017 та на початку 2018 років. Потім було вибухове зростання з кінця 2020 року.

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Раніше ми писали, що експерт Ерік Найман прогнозує економічну кризу в Китаї, а за нею – ще більше подорожчання біткоїну. Курс криптовалюти може перевалити за 80-100 тисяч доларів.

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