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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Біткоїн різко злетить в ціні. Причина – ведмідь панда, що повільно падає

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
18 жовтня, 22:40
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Експерт прогнозує економічну кризу в Китаї, а за нею – ще більше подорожчання біткоїну. Курс криптовалюти може перевалити за 80-100 тисяч доларів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі економічної кризи в Китаї, що наближається, курс біткоїну різко злетить.

Такий прогноз в інтерв'ю каналу ukrlife.tv дав експерт Ерік Найман, керуючий партнер в компанії HUGS.

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Ерік Найман:

Ми не знаємо статистику Китаю, тому що, на жаль, вона закрита. Можливо, з нею багато маніпуляцій. Але що там точно є: проблеми в житловому секторі (падіння обсягів продажів, падіння цін) і проблеми у фінансовій системі.

Якби ми розмірковували про розвинену країну, з відкритою статистикою, то швидше за все говорили б про те, що в Китаї настала економічна криза. Поки ми цього не бачимо, надходить суперечлива інформація.

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Китай – як ведмідь панда, повільно падає зі свого дерева.

Але це добре для світової економіки. Нам не потрібно боятися економічної кризи в Китаї. Ця криза несе благо для планети.

Тому що Китай – це найбільший споживач сировини в світі. Вони розігнали вгору сировинну інфляцію. Газ, нафта. Звідти почалося зростання цін, саме китайський попит його спровокував.

Економічна криза в Китаї знизить попит на сировину. Сировинні ціни підуть вниз. А економіка України вже не настільки сировинна, тому для нас це вже буде добре.

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Китай буде рятувати точково локальні уряди, банки, девелоперів, якісь промислові підприємства. Одночасно будуть друкувати юань. І відразу ж буде обмежувати, щоб цей юань не просочився на зовнішні ринки.

На тлі цього вже росте ціна на біткоїн. Я думаю що біткоїн повзе вгору на рівень 80-100 тисяч доларів за монету. Золото на цьому тлі теж може отримувати підтримку.

ДОВІДКА СЬОГОДНІ. Ерік Найман – доктор економічних наук, експерт трейдингу, інвестицій та макроекономічного аналізу, автор книг "Мала енциклопедія трейдера" і "Як купувати дешево і продавати дорого".

Нагадаємо, що на цих вихідних біткоїн показав божевільне зростання. За 15-16 жовтня курс криптовалюти виріс на 4 тисячі доларів, майже досягши рекордної позначки – 61 тисячі доларів.

При цьому в Сальвадорі люди організували "майдан" через біткоїн.

При цьому деякі експерти прогнозують божевільне піке біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Вони очікують, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.

А ви як вважаєте?

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