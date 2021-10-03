Божевільне піке біткоїна може бути вже в цьому місяці. Прогноз експерта

Що буде з курсом біткоїна наступного тижня і в жовтні – розповідає стратег з криптовалюти

В кінці жовтня курс біткоїну може істотно впасти

Курс біткоїна на цьому тижні виріс на 5 тисяч доларів: із 42 000 до 47 000.

Чого чекати від курсу наступного тижня і в жовтні – прогноз курсу біткоїна дає головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

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Криптовалюта змінюється в ціні під тиском попиту і пропозиції на ринку. На показник попиту і пропозиції з боку інвесторів впливають новинні тригери, серед яких яких заборони на використання криптовалюти або, навпаки, дозвіл користуватися криптовалютою на державному рівні.

Наприклад, минулого тижня Китай повністю заборонив Bitcoin. За рішенням центрального банку Китаю, торгівлю біткоїном та іншою криптовалютою будуть вважати злочином.

Такі новини спровокували бажання зафіксувати прибуток, який уже є в інвесторів. Однак за минулий тиждень Bitcoin ні впав, ні виріс з рівня $43 500.

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Курс біткоїна за останній місяць. Графік вартості криптовалюти

Чи означає це, що трейдери та інвестори вважають такий крок фінансового регулятора незначним? Ні, відсутність сильної реакції продавати криптовалюту зумовлена готовністю інвесторів до цих подій.

Раніше, навесні поточного року, Китай уже публікував укази про заборону ведення криптобізнесу на території країни, через що багато криптомайнерів змушені були релокувати в США і Європу.

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Тепер жорсткість умов для індустрії зрозуміла, і сильної реакції немає. Але дорожчати криптовалюти не можуть, оскільки найсильніші економіки не підтримують індустрію. США хоч і не забороняють Bitcoin, але бажають посилити контроль за транзакціями і бачити реальні звіти в секторі.

Тобто можна очікувати, що будь-які повідомлення США можуть стати приводом для нового розпродажу на крипторинку.

Наприклад, нині бурхливо обговорюють новину про те, що новий законопроєкт США зобов'яже SEC і CFTC визначити повноваження з регулювання криптовалюти. Тому що американські регулятори активно сперечаються, кому ж дістанеться регулювання криптовалютного ринку.

SEC – Комісія з цінних паперів і бірж США

CFTC – Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США

Одні вважають, що SEC потрібні великі повноваження для регулювання ринків криптовалюти, а інші – що це питання взагалі не підпадає під юрисдикцію SEC.

Прогнози на наступний тиждень помірно оптимістичні: вартість Bitcoin буде коливатися в межах $40 580-46 800. Причина в тому, що на стику місяців інвестори зазвичай не формують розпродажу.

А ось ціновий діапазон для довгострокових прогнозів до кінця жовтня менш оптимістичний, бо новини із США можуть спровокувати розпродаж до рівня $ 30 000 за Bitcoin.