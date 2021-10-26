Як створювався біткоїн: поява першої криптовалюти була викликана кризою у світі покеру

Як стверджують дослідники, Сатоші Накамото працював над створенням біткоїна для поліпшення роботи покерних онлайн-румів.

Покер вплинув на створення біткоїну / Фото: Getty Images

Останніми роками ринок криптовалют розвивався дуже швидко. Наприклад, нещодавно біткоїн побив свій історичний рекорд, зупинившись на позначці 66,9 тисячі доларів.

Криптовалюта була винайдена 2009 року якимсь анонімом Сатоші Накамото . Створювався біткоїн насамперед задля порятунку інтернет-користувачів від підпорядкування глобальній фінансовій системі та її інструментів у вигляді комісій, штрафів та податків.

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Робилася криптовалюта на хвилі плачевного стану глобальної економіки через світову кризу 2008 року. При цьому дослідник Морган Пек стверджує, що біткоїн зобов'язаний своєю появою покеру.

/ Фото: interestingengineering

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Американець стверджує, що Сатоші думав про онлайн-покер під час створення першої у світі криптовалюти. Невідомо, чи мав Накамото якесь відношення до гри, проте Пек стверджує, що знайшов "покерний" слід в одному з перших кодів "битка".

У файлі від 16 квітня 2008 року виявлено контент, який застосовувався для створення інтерфейсу в ігровому клієнті покер-руму . За однією з версій, Накамото отримав завдання створити софт для руму, а після цього його завітала до думки, яку він і доопрацював у біткоїн.

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Підштовхнути світ покеру до створення криптовалюти могли наслідки "ефекту Манімейкера". Це явище утворилося після сенсаційної перемоги бухгалтера-аматора Кріса Манімейкера на Головній події WSOP 2003 року.

Кріс Манімейкер / Фото: Getty Images

Після його тріумфу на Світовій серії покеру загальний дохід індустрії онлайн-гемблінгу зріс у 30 разів і досяг позначки в 2,4 млрд долара. Проте з 2006 року уряд США почав вставляти палиці в колеса бізнесу.

Коли виник онлайн-покер, в інтернеті не було надійних посередників. Доводилося працювати з платіжними системами, які контролювали держава, що ускладнювало життя покеристам.

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Спочатку уряд США заборонив онлайн-покер на території країни. Це спричинило падіння вартості активів покер-румів, які змушені були піти з американського ринку.

Кешаути (виведення коштів) стали проходити повільніше, а ігрове поле стискалося. Покерній індустрії потрібен поштовх у розвитку, яким і могла стати криптовалюта

Поява біткоїна 2009 року не викликала спочатку великого інтересу, проте новим поштовхом у його інтеграції в світ покеру стала "чорна п'ятниця".

15 квітня 2011 року уряд США в момент конфіскував домени покер-румів і повністю заморозив їхні операції. Багато американців пішли з офлайну, адже потрібно було використовувати VPN або їхати до іншої країни.

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Саме тоді на ринку з'явився рум Seals With Clubs, де використовували біткоїн для введення та виведення коштів. Криптовалюта конвертувалась на інтернет-біржах. Один із регулярів покер-руму зізнається, що не сприймав це серйозно, доки не спробував вивести гроші, які з'явилися на його банківському рахунку вже через 48 годин.

2015 року влада все ж таки закрила Seals With Clubs. Однак рум був готовий до цього і вже через місяць відновив роботу, відродившись за межами США.

Тепер багато покер-румів пропонують як валюту "крипту". Так, казино Virtue Poker працює на основі валюти Ethereum. За словами одного із творців руму Дена Голдмана, це новий крок у розвитку ринку онлайн-покеру.

Додаток на основі технології блокчейн дозволяє самому перевіряти алгоритми ДСЛ – все одно, що гравець сам може перевірити колоду карт.

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При цьому не можна передбачати результат роздач, а гроші без посередника в особі покер-руму одразу спрямовуватимуться на рахунок призеру. Наразі організаторам залишилося лише забезпечити швидкість транзакцій.