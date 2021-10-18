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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Мітинг проти грошей! У Сальвадорі люди організували "майдан" через біткоїн (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 жовтня, 17:15
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У центральноамериканській країні офіційно легалізувала криптовалюту, проте знайшлися й незадоволені таким рішенням президента громадяни
У Сальвадорі протестували проти біткоїну
У Сальвадорі протестували проти біткоїну / Фото: Getty Images

На цих вихідних біткоїн показав божевільне зростання. За 15-16 жовтня курс криптовалюта виріс на 4 тисячі доларів, майже досягши рекордної позначки – 61 тисячі.

Найвищий курс "битка" спостерігався у квітні цього року, коли за криптовалюту просили 64 тисячі доларів. Правда, як виявилося, цей вид валюти не всім до душі.

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Днями президент Сальвадора Наїб Букеле підписав закон про визнання біткоїну офіційною валютою в країні. Керівник країни впевнений, що цей закон дозволить сальвадорським емігрантам відправляти більше грошей додому.

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Однак знайшлися ті, хто виступає проти такого рішення уряду. На вулиці Сальвадора вийшли 4 тисячі протестувальників, які вимагають скасувати рішення про визнання біткоїну легальним платіжним засобом.

На їхню думку, легалізація криптовалюти принесе нестабільність та інфляцію в і так бідну країну. Учасники мітингу пройшли з табличками "Диктатор Букеле" і навіть підпалили біткоїн-машину.

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Протестувальники впевнені, що такі ходи президента спрямовані на зміцнення своєї влади, щоб залишитися на другий строк. Втім, соцопитування показують, що рейтинг Наїба становить аж 85%.

До слова, в Україні на початку вересня Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти. У найближчі півроку регулятори ринку активів повинні створити необхідні нормативні акти для повноцінного функціонування.

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