Були думки про суїцид: число пацієнтів клініки для криптозалежних збільшилося в десятки

Шотландське заклад Castle Craig допомагає пацієнтам позбутися залежності від криптовалюти

Криптовалюта викликає залежність

Протягом останніх чотирьох років ринок криптовалюта переживає стрімке зростання, яке не планує зупинятися. Наприклад, днями курс біткоіну за годину виріс на 4 тисячі доларів.

Люди масово інвестують в крипторинок, однак у цієї медалі є й зворотний бік – масова залежність. Дійшло до того, що у 2018 році в Шотландії в клініці Castle Craig було відкрите відділення, призначене для лікування залежності від криптовалюти.

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Виявилося, що даний заклад користується великим попитом. Терапевт Тоні Маріні повідомляє, що тільки за останній рік число пацієнтів закладу збільшилося в десятки разів!

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Більшість клієнтів Castle Craig невдало вклалися у криптовалюту або ж зазнали великих збитків через втрату пароля до криптогаманця. Деякі навіть були готові до суїциду на тлі горя.

"Зазвичай це починається з того, що люди вирішують купити щось в даркнета. Єдиний спосіб зробити це – за допомогою криптовалюти. Найбільша проблема – це перехресна залежність, що починається через наркотики і алкоголь" , – говорить Марини.

На цей момент курс біткоіну становить 54,8 тисячі доларів. Правда, експерти прогнозують божевільне піке криптовалюти, яке може статися вже в цьому місяці. Очікується, що "биток" подешевшає до 30 тисяч доларів.