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Митинг против денег! В Сальвадоре люди организовали "майдан" из-за биткоина (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 октября, 17:15
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В центральноамериканской стране официально легализовали криптовалюту, однако нашлись и недовольные таким решением президента граждане
В Сальвадоре протестовали против биткоина
В Сальвадоре протестовали против биткоина / Фото: Getty Images

На этих выходных биткоин показал сумасшедший рост. За 15-16 октября курс криптовалюты вырос на 4 тысячи долларов, почти достигнув рекордной отметки – 61 тысячи.

Самый высокий курс "битка" наблюдался в апреле этого года, когда за криптовалюту просили 64 тысячи долларов. Правда, как оказалось, данный вид валюты не всем по душе.

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На днях президент Сальвадора Наиб Букеле подписал закон о признании биткоина официальной валютой в стране. Руководитель страны уверен, что этот закон позволит сальвадорским эмигрантам отправлять больше денег домой.

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Однако нашлись те, кто выступает против такого решения правительства. На улицы Сальвадора вышли 4 тысячи протестующих, которые требуют отменить решение о признании биткоин легальным платежным способом.

По их мнению, легализация криптовалюты принесет нестабильность и инфляцию в и так бедную страну. Участники митинга прошли с табличками "Диктатор Букеле" и даже подожгли биткоин-машину.

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Протестующие уверены, что такие ходы президента направлены на укрепление своей власти, чтобы остаться на второй срок. Впрочем, соцопросы показывают, что рейтинг Наиба составляет аж 85%.

К слову, в Украине в начале сентября Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты. В ближайшие полгода регуляторы рынка активов должны создать необходимые нормативные акты для полноценного функционирования.

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