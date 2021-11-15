Біткоїн отримав довгоочікуване оновлення вперше за 4 роки. Що змінилося у криптовалюті

Найбільша криптовалюта світу оновилася вперше з 2017 року, ставши більш анонімною та захищеною

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта у світі / Фото: 3dnews

Біткоїн є не тільки найпопулярнішою криптовалютою у світі, а й найдорожчою. Минулого тижня курс BTC досяг рекордного показника у 69 тисяч доларів за монету.

Сам же "биток" був заснований у 2009 році та в цьому велику роль відіграла криза у світі покеру. Тим часом днями біткоїн отримав перше за чотири роки оновлення.

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Основна частина змін пов'язана з електронними підписами, які є унікальними для кожної окремої транзакції. Зараз біткоїн працює на системі, що створює електронний підпис за допомогою ключа від гаманця.

Саме це гарантує те, що крипту зможе витратити лише її законний власник. У новій версії транзакції можна буде здійснювати за допомогою кількох підписів.

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На думку експертів, така функція допоможе захистити анонімність користувачів. Система електронних підписів розширить можливість використання смарт-контрактів, зашифрованих в блокчейн.

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Це дозволить прибрати посередників із транзакцій. Оновлення мало вийти ще влітку, але розробники вирішили витратити більше часу на перевірку та усунення збоїв у роботі. Зазначимо, що сьогодні біткоїн торгувався на ринку за 64,3 тисячі доларів.