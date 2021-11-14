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Коли купувати криптовалюту і що буде з курсом біткоїну. Прогноз експерта на 2022 рік

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 19:40
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Фахівець передбачив подальше зростання курсу криптовалют, а також пояснив позитивний вплив пандемії на ринок.
Біткоїн продовжить своє зростання у 2022 році
Біткоїн продовжить своє зростання у 2022 році / Фото: Getty Images

Ринок криптовалюти продовжує набирати свою цінність. За останній рік багато валют істотно піднялися в курсі, а біткоїн взагалі побив історичний рекорд.

В четвер ціна однієї монети BTC досягла позначки 69 тисяч доларів. Очікується, що зростання цін продовжиться і надалі. Головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук дав свій прогноз на ринок криптовалют у 2022 році.

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"Прогнози по ринку криптовалют на грудень і всю зиму оптимістичні. Наша точка зору, що це нове золото або нові індекси, які інвестиційна спільнота завжди купує. Це інструмент для отримання прибутку, а не просто ефемерний крипторинок, до якого всі звикають.

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Тому тактика поступових покупок буде правильним рішенням у будь-який час. Тобто ми розглядаємо криптовалюти не як окремі валюти, які потрібно оцінювати з якихось факторів, а як максимально спекулятивно-привабливий інструмент.

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Криптовалюти варто купувати, коли є гроші. Умовно, якщо у вас запланований приплив коштів кожне 20-те число, то на 5% вашого грошового припливу було б непогано в цей день купувати різні криптовалюти.

Ми очікуємо, що ціни поступово зростатимуть і демонструватимуть нові максимальні рівні. Для біткоїну цільовий рівень 72 тисячі доларів за монету є найближчою метою, після якої відкриється шлях зростання до рівня 84 тисяч.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта у світі
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта у світі / Фото: 3dnews

Ethereum прагне до рівня 5100 доларів за монету. Ми очікуємо на реалізацію цих рівнів і відповідне зростання на 10-30% по найбільших за капіталізацією валютах. Тобто передноворічне ралі, на яке всі чекають, може показати цей стрибок уже в грудні.

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Але далі після відкату ціни від зазначених рівнів варто було б частину прибутку зафіксувати і знову на відкатах ціни вниз купувати ці активи. Індустрія розвивається і оптимізм нових інвесторів поки підтримуватиме зростання цін.

Серед факторів впливу на крипторинок ми утримуємо у фокусі світові інфляційні ризики, що стимулює інвесторів дивитися на криптовалюти як на захисний актив. Також є важливим період підвищення ставок у різних країнах, що демонструє побоювання світу в інфляційному тиску.

І, як призвідника для цих ризиків, важливо враховувати ситуацію з поширенням пандемії у світі. Погіршення економічної ситуації у світі залучатиме гроші на крипторинок. У грудні варто стежити за такими криптовалютами, як Solana, Cardano, Polkadot.

У листопаді очікується зростання курсу біткоїну та Ефіріуму
У листопаді очікується зростання курсу біткоїну та Ефіріуму / Фото: Getty Images

Ці криптовалюти знаходяться у сусідстві з найбільшими Bitcoin та Ethereum за списком капіталізації та на слуху у медійному просторі. Отже, за умови популяризації DeFi, NFT та блокчейн-ігор користуватимуться попитом у масових інвесторів, які обирають активи лише за назвою".

Зазначимо, що після встановлення рекорду у вівторок ціна на біткоїн знизилася майже на 10%. Сьогодні найбільшу криптовалюту торгували за 63,6 тисячі доларів.

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