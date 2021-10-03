Коли дізнався про невиклик до збірної України: як виглядає обличчя Малиновського в FIFA22 (фото)

Хавбек Аталанти виглядає дуже нереалістично в новенькому відеосимуляторі від Electronic Arts

Обличчя Руслана Малиновського у FIFA22 далеке від реальності / Фото: Getty Images

У п'ятницю відбувся офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Раніше стали відомі 22 найкращих футболіста за версією гри.

Крім того, були оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря і Динамо. Користувачі вже почали ділитися своїми враженнями від нового симулятора, розповідаючи про його головні недоліки.

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Так, наприклад, відзначають жахливу якість поля і дивний геймплей воротарів. До того ж, деякі обличчя гравців викликають сміх. Особливо інтернет повеселило обличчя хавбека Аталанти та збірної України Руслана Малиновського.

У Мережі навіть з'явився жарт, що це обличчя Малиновського, коли він дізнався про невиклик у збірну України. А ось зображення Олександра Зінченка виглядає куди реалістичніше:

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До слова, головний конкурент FIFA22 також відзначився диким фейлом з обличчями футболістів. Геймери обурені нереалістичними образами зірок футболу у eFootball.

Відзначимо, що головною фішкою FIFA22 стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу. До слова, у відеогрі можна буде зіграти за збірну України.