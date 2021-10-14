ФІФА атакує Electronic Arts – відеогра FIFA22 може змінити назву

Слідом за PES ще один футбольний симулятор може бути перейменований. Розробник не може домовитися з ФІФА про права на неймінг

Головний футбольний орган світу має намір підвищити плату за використання неймінгу FIFA у відеогрі / Фото: Getty Images

На початку жовтня в прокат вийшов новий футбольний симулятор FIFA22. Відеогра від Electronic Arts виходить з 1993 року саме під назвою головною футбольного органу.

Втім, найближчим часом симулятор може змінити назву. Як стало відомо The New York Times, ФІФА має намір підвищити ціну за використання її назви в грі.

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Раніше Electronic Arts відраховував федерації 150 мільйонів доларів на рік за ліцензію. Тепер же ФІФА ставить розробнику нові умови – 1 мільярд за чотири роки (250 мільйонів в рік).

Більш того, федерація має намір обмежити права EA тільки виданням відеоігор, тоді як компанія дивиться в сторону більш широкого використання прав. Мова про хайлайти ігор, створення NFT, проведення турнірів на футбольних аренах і так далі.

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Зазначається, що Electronic Arts не має наміру продовжувати контракт на таких умовах і вже роздумує над зміною назви для симулятора. Поточний контракт розробника з ФІФА діє до кінця ЧС-2022 в грудні наступного року.

Згідно з ним, компанія має право на використання бренду і логотипу чемпіонату світу в Катарі. До слова, днями Electronic Arts продовжила угоду з FIFPro на використання оригінальних назв клубів, гравців і турнірів.