ФИФА атакует Electronic Arts – видеоигра FIFA22 может сменить название

Вслед за PES еще один футбольный симулятор может быть переименован. Разработчик не может договориться с ФИФА о правах на нейминг

Главный футбольный орган мира намерен повысить плату за использование нейминга FIFA в видеоигре / Фото: Getty Images

В начале октября в прокат вышел новый футбольный симулятор FIFA22. Видеоигра от Electronic Arts выходит с 1993 года именно под названием главной футбольного органа.

Впрочем, в ближайшее время симулятор может сменить название. Как стало известно The New York Times, ФИФА намерена повысить цену за использование ее названия в игре.

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Ранее Electronic Arts отчисляло федерации 150 миллионов долларов в год за лицензию. Теперь же ФИФА выдвигает разработчику новые условия – 1 миллиард за четыре года (250 миллионов в год).

Более того, федерация намерена ограничить права EA только изданием видеоигр, тогда как компания смотрит в сторону более широкого использования прав. Речь о хайлайтах игр, создании NFT, проведении турниров на футбольных аренах и так далее.

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Отмечается, что Electronic Arts не намерена продлевать контракт на таких условиях и уже раздумывает над сменой названия для симулятора. Текущий контракт разработчика с ФИФА действует до конца ЧМ-2022 в декабре следующего года.

Согласно нему, компания имеет право на использования бренда и логотипа чемпионата мира в Катаре. К слову, на днях Electronic Arts продлила соглашение с FIFPro на использование оригинальных названий клубов, игроков и турниров.