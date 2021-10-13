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З Роналду та Мессі в Лізі чемпіонів: оригінальні футбольні назви залишаться в FIFA

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 жовтня, 21:20
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Компанія Electronic Arts зможе і надалі використовувати справжні назви та зображення гравців зі світу футболу у своєму відеосимуляторі
Роналду та Мессі залишаться в FIFA під своїми справжніми іменами
Роналду та Мессі залишаться в FIFA під своїми справжніми іменами / Фото: Goal.com

1 жовтня Electronic Arts офіційно випустила новий футбольний відеосимулятор FIFA22. Головною фішкою гри стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації та ракурси матчу.

Симулятор включає в себе всі найбільші ліги і клуби світу. Днями ж Electronic Arts повідомила про продовження співпраці з Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

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Згідно з угодою, в наступних частинах симулятора FIFA продовжать використовуватися зовнішності топ-футболістів, емблеми клубів, а також найпрестижніших турнірів, в тому числі й Ліги чемпіонів з Лігою Європи.

Відмітимо, що FIFA22 вже надійшла в продаж в Україні. Купити відеосимулятор можна майже у всіх в найбільших магазинах електроніки. Ціна – від 1649 гривень.

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До слова, що раніше FIFA опублікувала 22 найкращих гравці за версією відеосимулятора. У ньому також стали доступні Динамо і Шахтар, а також вперше в грі з'явиться збірна України.

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