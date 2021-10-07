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Анонсований перший патч FIFA22. Які зміни чекають на любителів футбольного симулятора

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 жовтня, 18:15
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Electronic Arts вирішили підвищити видовищність відеогри за допомогою ослаблення скілів воротарів
У FIFA22 з'явиться перший патч
У FIFA22 з'явиться перший патч / Фото: Getty Images

1 жовтня відбувся офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Раніше стали відомі 22 найкращих футболісти за версією гри.

Також компанія Electronic Arts анонсувала перший патч для симулятора. Основні зміни торкнулися воротарів. Творці послабили їх гру при ударах з меж карного майданчика, а також при виходах віч-на-віч, щоб забити було легше.

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Крім того, кіпери отримали нову анімацію стрибків за м'ячем, яка надасть більше реалістичності реакції. Крім цього, апдейти торкнулися і захисників.

Арбітри не будуть фіксувати порушення при чистій грі в м'яч, тоді як гравцям атаки виправили баги з помилковими замахами. Вихід оновлення відбудеться найближчим часом на ПК, а пізніше і на консолях PlayStation і Xbox.

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Відзначимо, що головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації і ракурси футбольного матчу.

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