Собрала карманную пару: покерная красотка похвасталась снимками на шестом месяце беременности

Саша Лиу недавно создала семью со своим парнем, а теперь готовится стать мамой близнецов

Саша Лиу уже на шестом месяце беременности / Фото: Instagram Саши Лиу

Покерная красотка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Она родилась в Тайвани, однако в детстве переехала в Европу.

Нынче же Саша имеет американское гражданство, однако проживает в Германии. В сентябре Лиу обручилась со своим парнем, а свадьбу сыграли в Праге.

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Буквально через несколько недель после свадьбы Саша рассказала в Instagram о том, что они с мужем ждут пополнение в семье. Причем оказалось, что девушка беременна сразу двойней. Вот так красотка выглядела на третьем месяце беременности.

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А вчера Лиу поделилась новыми снимками своей беременности. Девушка уже на шестом месяце и ее животик уже явно подрос. Саша утверждает, что малыши хорошо растут и развиваются.

Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.