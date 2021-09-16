Удачно пошла в олл-ин: красотка из мира покера вышла замуж и станет мамой двойняшек (фото)

Американка Саша Лиу показала свадебное фото с мужем, который станет отцом ее двух малышей

Саша Лиу станет мамой двойняшек / Фото: Instagram Саши Лиу

Популярная покеристка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Красотка родилась в Тайвани, однако в детстве эмигрировала в Европу.

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Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии. Недавно Лиу объявила о помолвке со своим парнем. Как тогда пошутила девушка, "он решил пойти в олл-ин и она его поддержала".

Затягивать с оформлением отношений парочка не стала. На днях девушка выложила в Instagram свадебную фотографию со своим бойфрендом.

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К слову, незадолго до этого Саша сообщила подписчикам еще одну приятную новость – она станет мамой двойняшек. Лиу приложила фотографию своего новоиспеченного мужа с УЗИ-снимком.

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Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.