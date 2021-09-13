Россиянин оскорбил украинскую красотку в Сочи на почве феминизма

Ольга Ермольчева рассказала о некультурных высказываниях Юрия Саликаева в ее адрес за покерным столом

Юрий Саликаев некрасиво высказался об Ольге Ермольчевой

На днях завершилась серия турниров Sochi Poker Fest, которая проходила в российском городе Сочи. Участие в нем приняла и украинская покеристка Ольга Ермольчева.

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Девушка не сумела попасть в призы, а один из моментов за овальным столом вызвал у нее возмущение. Им девушка поделилась на своей страничке в Instagram.

"Сидела в турике, играла. Двое мужчин за столом не стесняясь обсуждали меня и женщин в покере в целом. Один из них, чистый клоун, по-другому не назовёшь, говорит, что вчера играл со мной весь день. Мог вылететь от меня, но обыграл с АК мои десятки. И он считает, что покер совсем не украшает женщин и им тут не место. Никогда не вступаю в дискуссии, когда мое мнение не спрашивают. Этот раз не стал исключением. Но меня конечно задело, иначе я бы не написала это здесь! Может, и правда мне надо пирожки печь, а не монетки в олл-ин подкидывать?"

В комментариях под постом девушка уточнила, что речь шла о российском покеристе Юрии Саликаеве. Многие подписчики высказались в поддержку Ольги, считая, что мужчина не был прав.

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Отметим, что Ермольчева является лучшей украинской покеристкой, заработав за свою карьеру более 240 тысяч долларов, без учета онлайн-турниров.

В 2019 году Ольга вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сенсационно триумфовала на Кубке Наций. К слову, тогда девушка была признана лучшим игроком турнира.