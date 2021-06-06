Блондинка из покерного мира: горячие фото главной музы британского игрока Сэма Трикетта

После непродолжительной карьеры актрисы Микки сосредоточилась на семье и получении удовольствия от жизни

Микки Трикетт сопровождает по жизни одного из лучших покеристов Европы и мира / Фото: Instagram Микки Трикетт

Известный хайроллер Сэм Трикетт является не только одним из самых успешных покеристов мира, но еще и имеет прекрасный вкус на женщин. Предлагаем поближе познакомиться с Микки, женой Сэма.

Пара начала отношения в 2015 году после того, как Трикетт расстался со своей предыдущей девушкой Наташей Санду. Покерист даже делал предложение модели, однако до оформления отношений дело так и не дошло.

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Уже через полгода после начала отношений Сэм вновь решил позвать свою пассию под венец. На этот раз вышло удачнее и Микки Докли официально сменила свою фамилию на Трикетт в сентябре 2016 года. С тех пор пара остается верна друг другу. К слову, в 2015-2016 годах игрок поучаствовал лишь в паре турниров и нигде не добился серьезного успеха. Совпадение?

Девушка была британской актрисой, которая в основном играла эпизодические роли в комедиях. Кроме того, Микки также снялась в популярных британских сериалах "Камелот" и "Ривер". Забавно, что именно после съемок в последней киноленте судьба свела девушку с покеристом.

Нынче же мисс Трикетт активно ведет Instagram, где радует своих подписчиков эмоциональными и горячими фотографиями. Речь не только о своей прекрасной фигуре, но и о путешествиях и памятных моментах с мужем. А с октября прошлого года у Микки появился новый "объект" для фотографий. У пары родился сын Боди. И все же даже такие изменения в жизни не заставили пару отказаться от активной жизни, которые теперь стали куда ярче и эмоциональнее.