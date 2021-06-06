Блондинка з покерного світу: гарячі фото головної музи британського гравця Сема Трікетт

Після нетривалої кар'єри актриси Міккі зосередилася на родині та отриманні задоволення від життя

Міккі Трикетт супроводжує по життю одного з найкращих покеристів Європи та світу / Фото: Instagram Міккі Трікетт

Відомий хайроллер Сем Трікетт є не тільки одним з найуспішніших покеристів світу, але ще і має прекрасний смак на жінок. Пропонуємо ближче познайомитися з Міккі, дружиною Сема.

Пара почала відносини у 2015 році після того, як Трикетт розлучився зі своєю попередньою дівчиною Наташею Санду. Покерист навіть робив пропозицію моделі, однак до оформлення відносин справа так і не дійшла.

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Уже через півроку після початку відносин Сем знову вирішив покликати свою пасію під вінець. На цей раз вийшло вдаліше і Міккі Доклі офіційно змінила своє прізвище на Трікетт у вересні 2016 року. Відтоді пара залишається вірною один одному. До слова, у 2015-2016 роках гравець взяв участь лише в декількох турнірах і ніде не добився серйозного успіху. Збіг обставин?

Дівчина була британською актрисою, яка в основному грала епізодичні ролі в комедіях. Крім того, Міккі також знялася в популярних британських серіалах "Камелот" і "Рівер". Забавно, що саме після зйомок в останній кінострічці доля звела дівчину саме з покеристом.

Нині ж міс Трикетт активно веде Instagram, де радує своїх підписників емоційними та гарячими фотографіями. Мова не тільки про свою прекрасну фігуру, але і про подорожі та пам'ятні моменти з чоловіком. А з жовтня минулого року у Міккі з'явився новий "об'єкт" для фотографій. У пари народився син Боді. І все ж навіть такі зміни в житті не змусили пару відмовитися від активного життя, які тепер стали куди яскравіше та емоційніше.