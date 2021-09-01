Азартный гороскоп на месяц: агрессивные Львы, хладнокровные Тельцы и энергичные Скорпионы

Астрологический прогноз для любителей покера на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Азартный гороскоп для любителей покера / Фото: Getty Images

Вчера завершился последний месяц лета, а сегодня уже стартует сентябрь. Астрологи дали прогноз для игроков в покер. Давайте вместе узнаем, чего следует ожидать в этом месяце.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Нужно быть аккуратным. Возможны как удачные полосы, так и провалы. Старайтесь играть надежно и сбрасывать карты при рейзе и неготовой комбинации.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Вам следует играть осмотрительно и хладнокровно. Видите слабую руку соперника – смело ставьте. Но если не уверены в своей комбинации, поберегите свой стек.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Трезво оценивайте силу оппонента и не играйте агрессивно против опытных соперников. Старайтесь входить в игру с любителями или неопытными игроками, тогда придут победы на классе.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Попробуйте разнообразить свою игру в этом месяце и поиграть не только в Холдем. Будьте уверены, Омаха принесет вам большой успех в сентябре.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Львам следует не отказывать себе в агрессии. Если вы видите много "чека" за столом, поднимайте ставки. Вас не раз порадуют доезды на терне и ривере.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Девам следует играть много и разнообразно. Не отказывайте себе в покере хоть каждый день, это позволит вам получше изучить стратегии ваших оппонентов.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Весов ожидает непростой сентябрь. Поработайте над своей стратегией и поведением за столом. Возможно, тогда удача улыбнется вам в нескольких турнирах. Легких призов не ждите.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Скорпионам важно подходить к играм с полным зарядом сил и энергии. Высыпайтесь чаще, не отказывайте себе в чашечке кофе за игрой и сохраняйте концентрацию до последних раздач.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Стрельцам следует иногда делать перерывы в играх и не катать каждый день. Необходимый настрой даст вам возможность достичь солидного успеха в сентябре.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Внимательно следите за вашими соперниками, их поведение и эмоции натолкнут вас на правильное решение за столом. Вы сразу определите блеф оппонента и сможете нарастить свой стек.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Умение в нужный момент скинуть карты принесет вам больше денег, чем умение пушить. Не ввязывайтесь в раздачу, если вы не уверены в карты. Ваша комбинация обязательно придет позже.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Громких побед в этом месяце ждать не стоит, однако это не повод отказываться от покера. Не идите в турниры с высоким бай-ином и научитесь получать кайф просто от процесса игры.