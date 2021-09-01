Азартний гороскоп на місяць: агресивні Леви, холоднокровні Тельці та енергійні Скорпіони

Астрологічний прогноз для любителів покеру на вересень 2021 року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images

Вчора завершився останній місяць літа, а сьогодні вже стартує вересень. Астрологи дали прогноз для гравців у покер. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати в цьому місяці.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Потрібно бути обережним. Можливі як вдалі смуги, так і провали. Намагайтеся грати надійно і скидати карти при рейзі та неготовій комбінації.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Вам слід грати обачно і холоднокровно. Бачите слабку руку суперника – сміливо ставте. Але якщо не впевнені у своїй комбінації, побережіть свій стек.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Тверезо оцінюйте силу опонента і не грайте агресивно проти досвідчених суперників. Намагайтеся входити в гру з любителями або недосвідченими гравцями, тоді прийдуть перемоги на класі.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Спробуйте урізноманітнити свою гру в цьому місяці та пограти не тільки в Холдем. Будьте впевнені, Омаха принесе вам великий успіх у вересні.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Левам слід не відмовляти собі в агресії. Якщо ви бачите багато "чеку" за столом, підіймайте ставки. Вас не раз порадують доїзди на терні та рівері.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Дівам слід грати багато і різноманітно. Не відмовляйте собі в покері хоч кожен день, це дозволить вам краще вивчити стратегії ваших опонентів.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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На Терезів чекає непростий вересень. Попрацюйте над своєю стратегією і поведінкою за столом. Можливо, тоді удача посміхнеться вам у кількох турнірах. Легких призів не чекайте.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Скорпіонам важливо підходити до ігор з повним зарядом сил та енергії. Висипайтеся частіше, не відмовляйте собі в чашечці кави за грою і зберігайте концентрацію до останніх роздач.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Стрільцям варто іноді робити перерви в іграх і не катати кожен день. Необхідний настрій дасть вам можливість досягти солідного успіху у вересні.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Уважно стежте за вашими суперниками, їх поведінка та емоції спонукають вас на правильне рішення за столом. Ви відразу визначите блеф опонента і зможете наростити свій стек.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Уміння в потрібний момент скинути карти принесе вам більше грошей, ніж уміння пушити. Не входьте в роздачу, якщо ви не впевнені у картах. Ваша комбінація обов'язково прийде пізніше.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Гучних перемог в цьому місяці чекати не варто, однак це не привід відмовлятися від покеру. Не йдіть в турніри з високим бай-іном і навчитеся отримувати кайф просто від процесу гри.